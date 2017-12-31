Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muhalif delegelere kapıyı gösteren Kılıçdaroğlu, "Beğenmeyen gider" dedi. Bir CHP'linin çıkıp, "Ben ne olacağım" derse derhal istifa etmesi gerektiğine işaret ederek, böyle insanların partide işinin bulunmadığını vurguladı. CHP olarak, delege sistemini kaldırmak istediklerini anlatan Kılıçdaroğlu "Burada Adana milletvekillerimiz var. Önümüzdeki günlerde TBMM'de görüşülecek Siyasi Partiler Kanunu'ndaki delege sisteminin kaldırılmasıyla ilgili kanun teklifi vereceğiz. Bugün havaalanında yaşlı bir teyze yanıma geldi. 'Bütün umudumuz sizsiniz' dedi. Bu nedenle parti içinde asla kavga istemiyorum. Bu sebeple, herkesin Türkiye'nin problemlerini azimle, kararlılıkla dile getirdiği bir parti tüzüğü hazırlayacağız ve herkes aynı dili konuşacak. Eğer bir kişi bu partide dava adamı değilse, Türkiye'yi nasıl çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırırız, diye düşünmüyorsa bu partide işi yok” şeklinde konuştu.