Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Siirt Belediyesini ziyaret etti. Belediye birim amirleri tarafından belediye girişinde karşılanan Işık, şeref defterini imzaladı, gazetecilere açıklamada bulundu. Başbakan Yardımcısı Işık, Siirt halkı için gönderilen kaynakların halkın menfaatleri için değil de başka yerlere harcanması sonucunda yapılan tespitlerden sonra eski belediye başkanının görevden alındığını söyledi. Işık, "Onun yerine kayyum olarak vali yardımcısı atandı. O günden bugüne kadar Siirt çok yoğun bir hizmet almaya başladı. Kaynaklar halk için harcanınca hizmet çok kolaylıkla ortaya çıkıyor. Hizmetler çok kısa zamanda fark ediliyor. Siirt halkı da bunun en yakın şahididir. Bizler baştan beri söylediğimiz şudur; size halkın ihtiyaçların giderilmesi için gönderilen kaynaklara sahip çıkmanız aksi takdirde devletin bu konuyla ilgili gereken her türlü tedbiri alacağız. Bu daha önce defalarca söylendi. Bu belediyeler defalarca uyarıldı. Terör örgütünün finansmanına doğrudan veya dolaylı özellikle belediyeler karışması asla kabul edilemez. Bu kendilerine net olarak söylendi. Ama bunlar bu yanlışta ısrar edince gereken yapıldı. Şu anda da artık halk için vatandaşlarımızın ihtiyaçları için gönderilen paralar vatandaşlarımızın hizmeti için harcanıyor. Yerel basındaki arkadaşlarımız da net görüyorlar. Kayyum bütün belediyelerimizde olduğu gibi Siirt belediyesinde de ciddi bir hizmet atağı başlamış durumda. Bu hizmetler sürdürülecek” dedi.



Başbakan Yardımcısı Işık AK Parti Siirt İl Başkanlığını ziyaret edecek ardından kanaat önderleriyle bir araya gelecek.