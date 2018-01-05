Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP'nin "Demokrasi kayığı" olarak tanımladığı ittifak kapsamında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. 1 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından açıklamada bulunan iki lider, uyum yasalarını ele aldıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun daha önce Saadet Partisine geldiğini hatırlatan Karamollaoğlu, görüşmenin bir "iadeiziyaret" niteliği taşıdığını kaydetti. CHP lideri de Türkiye'nin sorunlarını ele aldıklarını bu tür görüşmelerin demokrasinin kalitesi için yararlı olduğunu ifade etti. Karamollaoğlu'nun 2019 tartışmalarının alevlendiği bir dönemde gerçekleşen ziyareti, Saadet ile CHP'nin cumhurbaşkanlığı için ortak aday çalışması yapacağı şeklinde yorumlandı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığının da masaya yatırıldığı öne sürülen görüşmeye, Saadet Partisi'nden CHP'ye transfer olan Mehmet Bekaroğlu da katıldı.