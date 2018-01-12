Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekâtı'yla atılan adımı, tüm sınırları boyunca genişletecek güce, imkâna ve iradeye sahip olduğunu söyledi.

Külliye'de düzenlenen "43. Muhtarlar Toplantısı"nda konuşan Erdoğan, Türkiye'nin bir başka ülkedeki iktidar oyununa meze olacak bir devlet olmadığını belirterek şöyle konuştu:

Türkiye, ABD'nin bölgemizdeki tutarsız politikalarının makasına getirilebilecek bir ülke hiç değildir. Karşınızda ne Osmanlının 'hasta adam'ı ne Cumhuriyet'in 'çömez devlet'i ne 1970'lerin, 1990'ların güçsüz ülkesi var. Artık karşınızda yüzlerce milyon kardeşinin kalbini ve duasını arkasına almış bir Türkiye var.

Birilerinin başları sıkıştığında kuyruklarını bacaklarının arasına sıkıştırarak, kaçacak, saklanacak ikinci, üçüncü vatanları olabilir, bizim yok. Onun için devletimize, kurumlarımıza, kaynaklarımıza, hedeflerimize sahip çıkacağız. Bizim bu hassasiyetlerimiz ortadayken, birilerinin ısrarla burnumuzun dibinde bir terör koridoru inşa etmeye çalışması karşısında sabrımız giderek azalıyor. Bunca zaman beklemiş olmamızın sebebi, bu meseleyi suhuletle, diplomasiyle, karşılıklı anlayışla çözme konusundaki ümidimizi koruyor olmamızdı. Ancak geldiğimiz noktada, bu yolların giderek daha çok kapandığını, geriye tek bir çarenin kaldığını görüyoruz.

İşte şu anda terör koridoru oluşturmak isteyenler var ya Kuzey Suriye'de. İşte oralar hep Misakımilli'nin içinde olan yerlerdi. Bu hassasiyetlerimizi unutmayın. Onun için oralarda öyle devlet kurma vesaire bu yola tevessül edenler avucunu yalar. Gereği neyse bunu görecekler. Kimse orada yeni bir devlet kurma gayreti içerisine girmesin, kararlılığımız tamdır. Bakın son 1-2 yılı takip ediyorsunuz değil mi? Haftada 50-100 gidiyorlar. Artık bunlar gidici, başka çıkışları yok. Ya bu ülkeyi tamamen terk edip gidecekler ya bu işi bitireceğiz, tek terörist kalmayacak bu ülkede.

BENİM KURMAY SUBAYIM BİLE...

FETÖ davalarına da değinen Erdoğan, şöyle konuştu: Alçaklar, masum ile suçluyu birbirine karıştırarak, yapılan yargılamaların itibarını sarsmak için akla hayale gelmeyecek yollara başvurdular, başvuruyorlar. Benim kurmay subayım da -o da ayrı bir cambaz, şu anda psikiyatrik vaka olduğuna dair raporlar uydurmuş- cezaevinden çıkabilmek için bu yollara da başvuruyorlar. Tabii tekrar bu noktada avukatlarımız sürece müdahil oldular, böyle bir şey söz konusu değil ama bunlar her şeyi yapar.