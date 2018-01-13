MHP adına görüşmeleri yürütecek ekibin ise MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'dan oluştuğu belirtilmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Külliye'deki görüşmesi sırasında iki partinin temsilcilerinden oluşacak bir komisyonun ittifak konusunda çalışması kararı alınmıştı.
İşte AK Parti'nin ittifak komisyonu
13.01.2018 - 04:34 | Son Güncelleme: 13.01.2018 - 04:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti'nin MHP ile yapacağı ittifak görüşmelerini TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal yürütecek.
MHP adına görüşmeleri yürütecek ekibin ise MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'dan oluştuğu belirtilmişti.
Etiketler : ittifak,ak parti,mhp,
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