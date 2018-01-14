Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, “Türkiye, milli mutabakatla, ittifakla gücünü birleştirmeye, büyümeye devam edecektir. Başkalarının yıkıcı ve eleştiri dolu eylemleri, bizi asla yolumuzdan çevirmeyecek” dedi.

Niğde 6. Olağan İl Kongresi’ne katılarak partililere hitap eden Başbakan Yıldırım, Terörle mücadeleyi yalnızca teröristle mücadele olarak görmediklerini belirterek şöyle konuştu: “Terörle mücadeleyi sadece güvenlik tedbirleri olarak da görmüyoruz. Hukuk temelinde vatandaşlarımızın haklı taleplerini karşılamak için büyük çaba sarf ediyoruz.”

Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde terörün mağdur ettiği vatandaşların yaralarının sarılmaya devam ettiğini belirten Yıldırım, “Terörle mücadelemizin ardından yerle bir olan, çukur siyasetiyle adeta harabeye dönen illerimizi, ilçelerimizi yeniden inşa ederek, 26 binden fazla konutu yeniden yapıp orada vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Bütün sosyal alanları, alt yapılarını, yollarıyla sularıyla caddeleriyle yeniden yapıyoruz.” dedi.

Kayyum atanan belediyelerin bölgede güzel hizmetler yaptığına dikkat çeken Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugüne kadar kayyum atanan 90’dan fazla belediyede 2,5 milyar lira yatırım yapılarak, o bölgelerin, illerin, ilçelerin bütün alt yapısı yenilendi. Hem bu yatırımı yapıyor hem de bu belediyelerin borçlarını da ödüyor. Aynı zamanda daha önceki belediyeler maalesef aldıkları paraları hizmet için harcamadıkları gibi Ankara’dan gönderilen paraları dağa, teröristlere daha fazla insan öldürmesi, daha fazla kaos çıkarması için aktardılar. Bugüne kadar bu belediyelerin biriktirdiği borç miktarı, 4 milyar liranın üzerine çıkmıştır.”

Bölgedeki vatandaşların teröre lanet okuduğunu, terörle arasındaki mesafeyi gittikçe artırdığını söyleyen Yıldırım, “Terörle mücadelede kazanan millet oldu. Biz güvenlik ve özgürlüğün dengesini sağlayan bir mücadele içindeyiz. Biz bölgesel kalkınma farklarını en aşağıya indirirken bütün gücümüzü vatandaşımızdan aldık.” dedi.

AK Parti’nin kongresinde MHP Niğde İl Başkanı Ali Güngör ile Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Bünyamin Karataş da bulundu. İsmi anons edildiğinde ayağa kalkarak bozkurt işareti yapan MHP’li İl Başkanı Güngör, salondan alkış aldı.

HESABI ADAYI TESLİM EDENE SOR

Başbakan Yıldırım, konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Yunanistan’ın elindeki adaları alacağız” sözünü hatırlatıp şunları kaydetti: “Kemal Bey ‘Adalar bizim mi, Yunanistan’ın mı?’ diye soru soruyor. Sen o soruyu bize soracağına git de zamanında bu adaları teslim edenlere sor. Bu adalar ne zaman teslim edildi oraya? Onun hesabını git de bu adaları onlara teslim edenlere sor. Ağzımı açtırma bak, konuştum mu altından kalkamazsın.”