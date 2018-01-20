Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'nın Wuppertal şehrinde düzenlenen bir belgesel galasında konuştu. Suriye sınırındaki gelişmelere de değinen Kılıçdaroğlu'nun harekâtı destekleyici sözleri salonda bulunan bazı kişiler tarafından protesto edildi.

Türkiye’nin uzun yıllardır terörden büyük acılar çektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Ben şimdi burada konuşurken Afrin’de çarpışan kahraman askerlerimiz var. Biz hiçbir ülkede terör olmasını istemeyiz. Hiçbir ülkede acının kanın, göz yaşının olmasını istemeyiz. Askerlerimize sadece ve sadece şimdilik şu dilekte bulunuyoruz: Allah onların yardımcıları olsun" dedi.