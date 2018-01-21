Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP yönetimi, mart ayındaki 12. Olağan Büyük Kongre öncesi “cumhur ittifakı” ve partinin siyasi gündeme ilişkin görüşlerini anlatmak üzere teşkilat ziyaretlerine Osmaniye ve Sakarya’dan başladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Divan üyeleri, milletvekilleri ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinden oluşan ekiplerin, partinin 18 Mart 2018’de gerçekleştireceği 12. Büyük Olağan Kongre öncesi teşkilat ziyaretlerine başladığını bildirdi. Yalçın, şubat ayında da devam edecek ziyaretlerde teşkilata ve tabana, “cumhur ittifakı”, “seçim barajı” ve siyasi gündeme ilişkin partinin düşünce ve görüşlerinin anlatılacağını söyledi. Bu çerçevede çalışmaların MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye ile Sakarya’dan başladığına işaret eden Yalçın “Ziyaretlerimizi Osmaniye ve Sakarya’nın ardından şimdi de bin 500 kişilik geniş bir katılımla Ordu’da yapıyoruz” dedi.

Yalçın, AK Parti ile MHP arasında oluşturulan ve adı “Millî Mutabakat Komisyonu” olarak belirlenen komisyona ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

Liderler anlaşmış bir hususta, komisyon kurulup yola devam edilecek. Zaten konu liderler bazında devam ediyor. Arkadaşlarımız da bunun altyapısıyla ilgili çalışmaları yapacaklar. O çalışmalar sonrasında da eğer farklı bir şey cereyan ederse onun çözüm noktası, yeri de liderlerdir. Ama şu an itibarıyla herhangi bir problem görünmüyor.