Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu partilerin alfabetik sırayla Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olduğu belirtildi. İYİ Parti ise listede yer almadı. İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray Twitter’dan yaptığı açıklamada “YSK, bugün yaptığı toplantının ardından an itibarıyla seçime girebilecek partilerin listesini açıklamıştır. Açıklanan listede İYİ Parti’nin yer almaması yasa gereğidir. Çünkü; @iyiparti sözkonusu listeye 1. Kongresi’ni yaptığı 10 Aralık 2017 tarihinden 6 ay sonra girecektir” ifadelerini kullandı.