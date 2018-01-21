Bu partilerin alfabetik sırayla Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olduğu belirtildi. İYİ Parti ise listede yer almadı. İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray Twitter’dan yaptığı açıklamada “YSK, bugün yaptığı toplantının ardından an itibarıyla seçime girebilecek partilerin listesini açıklamıştır. Açıklanan listede İYİ Parti’nin yer almaması yasa gereğidir. Çünkü; @iyiparti sözkonusu listeye 1. Kongresi’ni yaptığı 10 Aralık 2017 tarihinden 6 ay sonra girecektir” ifadelerini kullandı.
YSK’nın listesinde İYİ Parti yok
21.01.2018 - 04:36 | Son Güncelleme: 21.01.2018 - 04:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), milletvekili, belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine katılabilme yeterliliğine sahip 9 siyasi partinin olduğunu belirledi.
Etiketler : ysk,ysk seçim,iyi parti,
537989 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/537989.aspx
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