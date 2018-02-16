Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, vatanın asla bölünmeyeceğini belirterek, "Bu vatana hain tuzak kurmaya çalışan teröristlere asla fırsat verilmeyecek." dedi.

Kaya, Tokat Belediyesince yaptırılan Meydan Projesi'nin ikinci etabının temelinin atılması dolayısıyla Çekenli İş Merkezi yakınında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini belirtti.

Terörle mücadelede büyük mesafeler alındığını ifade eden Kaya, "Bu vatanın terörden temizlenmesi noktasında vücudunu, canını feda eden gerek ordu mensuplarımıza, gerek korucu ve emniyet mensuplarımıza minnet borcumuz var." diye konuştu.

Kaya, terörle mücadelenin sürdüğüne işaret ederek, "Bu ülkenin sınırlarının güneyinde terör devleti kurmak isteyen teröristlere karşı bugün de bir mücadele yapılıyor. Dolayısıyla oradaki evlatlarımıza dua etmek, onları hayırla yad etmek, onlara imkanlarımız nispetinde sahip çıkmamız gerekir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Kaya ve protokoldekilerce projenin ikinci etabının temeli atıldı.

Behzat Hanımeli Kültür Sanat Merkezi'ndeki kadınların Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için ördüğü atkı, bere ve kaşkolların Afrin'e yollanması törenine de katılan Kaya, Tokat'ın onbeşlilerin memleketi olduğunu ifade ederek, annelerin onları vatan için uğurladığını hatırlattı.

"Bu vatan asla bölünmeyecek"

Devletin askerlerin bütün ihtiyacını karşıladığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Bizim askere ve milletimizin moralini yükseltmeye ihtiyacımız var. Bütün Tokatlı annelerimizi tebrik ediyorum. Onlar Nene Hatunların ve Şerife Bacıların torunları gibi bugün üzerine düşenleri yapıyor. Bu vatan asla bölünmeyecek. Bu vatana hain tuzak kurmaya çalışan teröristlere asla fırsat verilmeyecek. ABD ve Avrupalılar bize, 'Afrin'de ne işiniz var?' diyor. Bunu içimizde bu işi anlamayanlar da söylüyor. Tokatlı anneler onlara en güzel cevabı veriyor. Askerlerimizin, kazasız belasız oradan terör unsurlarını temizleyerek dönmesini Rab'bimden niyaz ediyorum."