Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın 24 Aralık 2017’deki Sudan ziyaretindeki teklifiyle restorasyon için Türkiye’ye tahsis edilen Sevakin Adası’na resmi bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, TİKA tarafından adada restorasyonu tamamlanmış olan Gümrük Binası’nda bir konuşma yaptı. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Bizim amacımız Sevakin Adası’nı yeniden tarihi cazibesine kavuşturmaktır. Burasının turizm cenneti olması için ne gerekiyorsa yapacağız. Ancak Sudanlı kardeşlerimize de düşen bir sorumluluk var. Bu kıyı şeridini altyapısını güzelleştirmek için makro bir plan çalışmalıyız. İnşallah burası sadece Port Sudan için değil Sudan’ın tümü için çok farklı bir manaya kavuşacak” dedi. Türkiye’nin gittiği her yere dostluk götürdüğünü söyleyen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



“Türkiye gittiği yere kan ve gözyaşı götürmez. Türkiye dostluk ve kardeşlik götürür. Bugün dünyada iki tür medeniyet anlayışı vardır. Biri insanlığa zarar veren, tamamen tahrip etme, öldürme ve yok etme üzerine kuruludur. Bu anlayış binlerce kilometre öteye tahribat için gider ve vereceği zararı verir. Bizim esas aldığımız asıl insanlığa faydalı anlayış ise tamamen yaşatma ve inşa üzerine kuruludur. Doğrusu ve hak olan bizim medeniyetimizdir. Gittiği yerde gözyaşını dindirir. Bu medeniyetin kökleri 1400 yıl öncesine dayanır. Unutmayın Yesrip, Hicret’ten sonra Medine olmuştur. Bu medeniyet anlayışı geçmişte Sevakin’i ihya etmiştir. Daha sonra yapılan tahribatların akabinde bugün bize düşen ecdadımızın ihya ve inşa yolunda ilerlemektir. İnsanlığa fayda sağlamamız ancak böyle mümkün olacaktır."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın 24 Aralık 2017’deki Sudan ziyaretinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “Bilindiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sudan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada Sudan Cumhurbaşkanı Sayın Ömer El-Beşir ile iki ülke arasında işbirliğini artırmak üzere bir çok konuda mutabakata vardılar. Bunlardan biri de bu içinde bulunduğumuz, Kızıldeniz kıyısındaki Sevakin Adası ile ilgili konuda oldu. Bu adanın ihyası ve inşası için hep birlikte çalışacağız” dedi.



Afrika’nın Kızıldeniz’e açılan kapısı olan Ada’nın hac ve umre yolcuğu için de önemli bir kapı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Afrika’ya açılan bu kapının kapanmasına gönlümüz razı değildir. Geçmişinde taşıdığı kültürel izleri silmek için adayı tahrip eden sömürgeci anlayış kesinlikle kabul edilemez. Adaya verilen tahribatı gidermek boynumuzun borcudur. Bu kapının açık olması sadece Sudanlıların, sadece Afrikalıların değil tüm insanlığın hayrınadır. Sevakin’in tarihine bakıldığında, geçmişten tevarüs eden medeniyet değerlerimiz bakımından burası bir insanlık adasıdır” şeklinde konuştu.

Kızıldeniz Eyalet Valisi Ali Ahmed Hamid de konuşmasında, “Afrika’daki en eski limana hoş geldiniz. Burası 3 bin yıllık bir limandır. Sudan’a birinci devletinize hoş geldiniz” dedi.



Hamid adaya 60 kilometre uzaklıkta bir mercan adası bulunduğunu, Kızıldeniz eyaletinin 750 kilometre sahile sahip olduğunu ifade etti. Kızıldeniz Eyalet Valisi Ali Ahmed Hamid, Türk Hava Yolları’nın da Hartum’dan havaalanına inmesini istediklerini ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Sevakin Adasında TİKA tarafından restorasyonu tamamlanan Hanefi ve Şafii Camileri ile Gümrük binası ve halen restorasyonu devam eden Muhafaza Binası inşaat restorasyon çalışmaları kapsamında incelemelerinde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Çavuşoğlu, Şafii Camii minaresinden adayı inceledi.