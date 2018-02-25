Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İlkadım İlçe 4. Olağan Kongresi, İlkadım Belediyesi Derebahçe Sosyal Tesisleri’nde Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan’ın katılımıyla gerçekleşti. Kongreye teşkilat üyeleri yoğun ilgi gösterirken, eski ilçe başkanı Adnan Varol, bundan sonra göreve devam edecek yeni başkan Hakan Ay’a başarılar diledi. Kongrede önemli konulara değinen Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, “Bu coğrafyada tarih yeniden yazılmaya çalışılıyor. Bu tarihi dün olduğu gibi biz mi yazacağız yoksa 100 yıl önce gelip bu coğrafyayı parçalayan emperyalistler mi yazacak? Böyle bir dönemde kongrelerimizi yapıyoruz. 40 yıl bu ülkeyi içeriden terörle bölmeye çalıştılar. Başaramadılar. Ondan sonra içeriden isyanı arttırmaya kalkıştılar. Hendek savaşlarıyla karşımıza dikildiler ama milletimiz buna izin vermedi. Sonra da hain bir darbe girişimiyle Türkiye’yi parçalayıp bir tuzağın içine çekmeye çalıştılar. 40 yıl hazırlık yaptıkları bu tuzağı, liderinin gece verdiği 2 dakikalık televizyon mesajıyla sokağa çıkarak ülkeyi uçurumun kenarından tutup aldılar. Böyle büyük bir milletin siyasi faaliyetlerini yürüten büyük bir liderin partisinde bulunmaktan gurur duyuyorum. Milletimiz ülkesini, devletini bütün kurumlarıyla uçurum kenarından aldı. Bunlar yetmedi, Türkiye’yi dışarıdan bir terör devletiyle kuşatmaya çalışıyorlar. Oradan tehdit ediyorlar. Bağımsızlığımızı, egemenliğimizi ve bu ülkeyi oradan saldırmaya çalışıyorlar. Türkiye bu terör saldırısının üzerine gerektiği şekilde gitti. Mehmetçik, Afrin’de, Azez’de verdi. Mümbiç’te de verecek, Fırat’ın doğusunda da verece” dedi.

AFRİN HAREKATINDA BİRİLERİ BOZGUNCULUK YAPMAYA ÇALIŞIYOR

Afrin’de operasyonu eleştirenlere cevap veren Bakan Demircan, “Birileri çıkıyor, Afrin’e girmemizi istemiyorlar. Kimler diyor? ABD, PKK, Esad ‘Afrin’e girmeyin’ diyor. Bir de içimizden bazıları 'Afrin’e girmeyin' diyor. Bundan ne anlıyorsunuz. Bu aziz milletin gözleri önünde bu olaylar oluyor. Nereye girileceğine, onların inine sonuna kadar gidileceğine bu millet, hükümet, liderimiz ve Meclis karar verir. Onlar istemese de o inlere kadar gireceğiz. Onların işlerini bitireceğiz. Birileri bozgunculuk yapmaya çalışıyor. Türkiye, egemenliğine, milletinin hayatına karşı yapılan saldırıya cevap vermeye çalışıyor. Birileri de o mücadeleyi sulandırmak için bir takım sözler söyleyerek barış güvercinliği yapmaya çalışıyor. Birileri de askerimizin her türlü ihtiyacı, 1 gram noksan olmayacak şekilde karşılamaya çalışıyor. Bir ülke kendisini korumak için müdahale kararı aldıktan sonra o müdahalenin aleyhine konuşmak bozgunculuk ve suçtur. Herkes konuştuğuna ve ne dediğine dikkat etmek zorunda. Ülkemiz, kendisine baki bir saldırıyı def etmek için üzerine düşeni yapıyor. Türkiye, güçlü bir ülke. Türkiye birileri istemese bile kendi üzerine düşeni sonuna kadar yapacak güçtedir. Bu aziz millet, bin yıldır bu coğrafyayı her türlü saldırıdan korudu. Bundan sonra da öyle olacaktır” diye konuştu.