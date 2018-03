Türkiye Gazetesi

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanlığının 5. Olağan Genel Kuruluna katılan Başbakan Yıldırım, yaptığı konuşmada, "Türkiye'de 40 kadın belediye başkanımız var. Devlette çalışanların yüzde 40'ı, hakim savcıların yüzde 43'ü, üniversitede görev yapan hocaların, akademisyenlerin yarısı kadınlarımızdan oluşuyor. Öğretmenlerimizin yüzde 65'i kadınlardan oluşuyor. Kadınlar adım adım iktidarı ele alıyor" dedi.



Slogan atmayıp iş yaptıklarını, kavga etmeyip eser ürettiklerini aktaran Yıldırım, son 16 yıllık dönemde şehirleri adeta yeni baştan imar ettiklerini, Türkiye'yi bir uçtan bir uca yatırım ve hizmetlerle donattıklarını söyledi. Başbakan Yıldırım, Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana'nın "Bu dünya oturma yeri değildir. Yapacağın iyi ve doğru işlerle insanların hizmetinde bulunursan güzel övünçler senin olur" sözünü anımsatarak, "Biz de Hayme Ana'nın öğüdünü tuttuk, güzel işler yaptık, milletimizin dediği işleri yaptık, işte bugünlere geldik. AK Parti ruhu budur. İnançla, kararlılıkla gece gündüz demeden çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



16 yılda 12 milyar lira yatırım yaptıkları Kütahya'nın geçen yıl 217 milyon dolar, Ocak ayında ise geçen yıla göre yüzde 15 artışla 18 milyon dolar ihracat yaptığını ifade eden Yıldırım, Kütahya'nın durmaksızın üretmeye, ihraç etmeye devam ettiğini, çinilerinin dünyayı süslediğini dile getirdi. Kütahya'nın modern hastaneler, okullar ve spor tesisleriyle büyüyüp geliştiğine işaret eden Başbakan Yıldırım, 2003'te sadece 10 kilometre olan bölünmüş yol sayısının da 310 kilometreye çıktığını dile getirdi. Yıldırım, Kütahya'nın sadece karayolunda değil havayolunda da ön sıralarda olduğunu, yolcu sayısının 5 yılda 3 binden 103 bine çıktığını belirterek, "Şimdi Kütahya'ya hızlı tren de geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Eskişehir'den Afyon'a, Isparta, Burdur'a kadar bu tren yolu devam edecek. Çok yakın zamanda 600 yataklı hastanemizi de hizmete açacağız. Bu yıl da Simav ve Hisarcık'a doğalgaz vereceğiz. Organize Sanayi Bölgesinde başladığımız çalışmalar tamamlandığında burada çalışan sayısı 12 binden 30 bine çıkacak. Gençlerimize, kadınlarımıza iş, aş temin edeceğiz. Kadın, engelli gençlere ilave iş sağlayan iş verenlere prim desteği vereceğiz. Kadınlarımızın çalışma hayatına daha fazla katılması için gündüz kreş bakımevlerini kadın işverenlerden yaptıranlardan vergi almayacağız. AK Parti olarak Türkiye'nin davasına sahip çıkan tek partiyiz. Türkiye'nin gücüne 15 yıldır güç katıyoruz. AK Parti milli iradenin temsilcisidir, AK Parti Türkiye'nin partisidir. Türkiye, AK Parti ile güçlendi, büyüdü" ifadelerini kullandı.

"Çamur siyaseti yapanlar, siyaset sahnesinden silinecek"



Başbakan Yıldırım, 16 yılda devrim niteliğinde işler yaptıklarını ifade ederek, ülkeyi 2002'ye kadar millete efendi olmak isteyenlerin yönettiğini dile getirerek, "Millete efendilik yapmak değil, millete hizmet zamanıdır. Başta ana muhalefet partisi, onun başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 20 Şubat'ta grup toplantısında diyor ki; 'Biz iktidara gelirsek kız çocuklarını okula gönderen ailelere destek vereceğiz.' Uyan da balığa gidelim. 15 yıldır AK Parti bu desteği veriyor zaten. Söyleyeceksen yeni bir şey söyle, yapılanı söyleme. Memleketin işlerinden bihaber yollarda yürüyorlar. Biraz da millete ne iş yapıyoruz, ne hizmet ediyoruz, hangi destekleri yapıyoruz, hangi projeler yapılıyor buna kafa yorun" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk bayrağı çağrısını anımsatan Başbakan Yıldırım, "Sen bayrağını cebine koyup Hakkari'ye girerken biz bayrağımız göğsümüzde, kalbimizde ve ofisimizde, Türkiye'nin her yerinde bayrağımızı dalgalandırıyorduk. Tabii ki güzel bir şey. Bu noktaya gelmiş olması da Türkiye adına büyük bir kazanımdır. Bayrağımız bizim canımız, rengi bizim kanımız, hilali bağımsızlığımızın sembolü, yıldızları her bir şehidimizin nişanesidir" dedi.



"Çamur siyaseti yapanlar, siyaset sahnesinden silinecek" diyen Yıldırım, "Çamur siyaseti de, tembellik siyaseti de AK Parti'yle son buldu. Artık yan gelip yatarak her seçimden yenilgiyle çıktığı halde zafer nidaları atarak muhalefet yapanların miladı doldu. İnşallah cumhurbaşkanlığı sistemiyle milletin halini, memleketin geldiği yeri bilmeden boş boş konuşanlar, atanlar tutanlar tarihe teslim olacak. Çamur siyaseti yapanlar, siyaset sahnesinden silinecek. Dün halk oylamasında 'hayır'da bir olalım' diyenler, bugün milli duruş, yerli duruş sergileyenlere ateş püskürüyor. Biz onların derdini biliyoruz. Onlar geleceklerini gördüler, kaybedeceklerini şimdiden anladılar, onun telaşını yaşıyorlar. Kongrelerimizin şu heyecanı, salondaki şu coşku onların uykularını kaçırıyor. Anladılar ki 2019 yenilgisi daha şimdiden kapılarını çalıyor. Hizmette kusur etmediğimiz için bu konuda söz bulamayanlar 'Cumhur İttifakı'na sataşıyorlar. Bu aciz siyaset karşısında söylenecek tek bir şey var, biz onları kendi haline bırakıp işimize bakalım" diye konuştu.



Kongreye Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Başkanı Ahmet Arslan, AK Parti TBMM Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ile İlknur İnceöz, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İshak Gazel, Mustafa Şükrü Nazlı, Ahmet Tan ve Vural Kavuncu, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı. Kongrede mevcut başkan Ceyda Çetin Erenlen yeniden seçilerek güven tazeledi.