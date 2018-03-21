Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Beştepe'de "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması"nda önemli açıklamalarda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nın başarısını anlattı. Erdoğan ayrıca, Irak'ın Sincar bölgesindeki terörist oluşumları işaret etti.

Erdoğan'ın konuşmasından Irak ve Suriye mesajları şöyle;

"Terör örgütleri ile mücadelemizi yerinde yapacağız dedik ve hemen harekete geçtik. 15 Temmuz'da bizi felç etmeye çalışanlara dimdik ayakta olduğumuzun mesajını 2 bin kilometre karelik alanda verdik."

"ZEYTİN DALI'NDA 3698 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ"

"Kuzey Irak'ta oynanmaya çalışılan oyunu bozduk. Zeytin Dalı Harekâtı ile Afrin'de ülkemize yönelik tahkimatı, açılan tünelleri gördünüz değil mi? Yığılan silahları gördünüz değil mi? Onlar silah yığdılar, şimdi de biz o silahları topladık. Haram para bir yerlere gidecek ya. Bu harekâtımız da başarı ile sürüyor. Şu anda ölen teröristlerin sayısı ne oldu dedim, etkisiz hâle getirilen, 3698."

"SİNCAR'DA DAHA İLERİ GİDERİZ"

"PKK rahat durmuyor. Bu sefer Irak'ta başladılar. Eğer Irak merkezi yönetimi PKK'yı temizlemezse, Sincar'da onları biz temizleriz. 2 gün içinde Sincar'da 38 PKK'lıyı etkisiz hâle getirdik. Devam ederse daha ileri gideriz. Şu anda Mehmedimiz gereğini yapıyor. İhtiyaç olursa önce ben ondan sonra milletim hep beraber gideceğiz."

Kuzey Irak bölgesinde öldürülen terörist sayısı 38'e yükseldi TSK, Kuzey Irak'a düzenlenen hava ve kara operasyonlarında 38 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.