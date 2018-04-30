Ayrıntılar geliyor...
Bahçeli'den son dakika açıklaması
30.04.2018 - 20:43 | Son Güncelleme: 30.04.2018 - 20:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Günahın çıkmazında yolunu kaybedenler, Hakk’ın izinden,hakikatin çizgisinden sapan zavallılardır.Bunlar için vefa teferruattır. Bunlar için her değere veda tıynettir.Bunlara ne söylense nafile, ne yapılsa temelsizdir. Ve bunların hesabı, karanlık planları mutlaka ters tepecektir" dedi.
Etiketler : devlet bahçeli,
558289 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/558289.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER