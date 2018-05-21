Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elif Nur Bayram kimdir? AK Parti'nin adayı en genç adayı Elif Nur Bayram oldu. Sürpriz isim Elif Nur Bayram kimdir, nereli, kimin kızı, kaç yaşında aramaları trendlerde en üst sıraya yerleşti. Peki Elif Nur Bayram kimdir? AK Parti'de listeler açıklandı. Bazı vedalar yaşanırken sürpriz isimler de dahil oldu. Bunlardan biri de AK Parti'nin en genç adayı Elif Nur Bayram oldu. Elif Nur Bayram ismi açıklanır açıklanmaz merakla Elif Nur Bayram kimdir, nereli aramaları da başladı. Elif Nur Bayram 18 yaşında ve lise son sınıf öğrencisi. Elif Nur Bayram kimdir, kimin kızı, kimin akrabası gibi merak ettikleriniz haberimizde... İşte Elif Nur Bayram kimdir, Elif Nur Bayram biyografi, Elif Nur Bayram hayatı...

AK Parti'nin en genç adayı Elif Nur Bayram kimdir, nereli?

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Elif Nur Bayram biyografi

2000 Kocaeli doğumlu olan Elifnur Bayram, Kocaeli Fen Lisesi son sınıf öğrencisi. Doktor ve milletvekili hayali olan genç Elifnur Bayram, AK Parti'de başvuru yapan en genç aday adayı oldu.

FİKRİ IŞIK 1. SIRADA

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti Kocaeli Milletvekili sıralamasında ilk sırada yer aldı.

TÜRKKAN 1, TÜRKŞEN 2

Öte yandan eski MHP milletvekili Lütfü Türkkan İYİ Parti'nin Kocaeli'nde 1. Sıra adayı oldu. İkinci sırada ise emekli SAT komandosu Ali Türkşen yer aldı.

Elif Nur Bayram'dan ilk sözler

AK Parti'nin Kocaeli'den 11'inci sıradan milletvekili adayı gösterdiği lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Elif Nur Bayram, partisinin Türkiye'deki en genç milletvekili adayı oldu. Elif Nur Bayram, "Bu yaşımda böyle bir deneyimi yaşıyor olmak gurur verici" dedi.

Ak Parti, 13 milletvekilinin bulunduğu Kocaeli'de 11'inci sıradan Elif Nur Bayram'ı milletvekili adayı gösterdi. Kocaeli Fen Lisesi son sınıf öğrencisi Elif Nur Bayram, Ak Parti'nin en genç milletvekili adayı oldu. Elif Nur Bayram gururlu olduğunu belirterek, "Türkiye'nin en genç milletvekili olduğum için çok mutluyum. Bu yaşımda böyle bir deneyimi yaşıyor olmak gurur verici. Bize bu imkanı sağlayan sayın Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Küçük yaşlardan itibaren milletvekili olma hayalini kurduğunu ifade eden Elif Nur Bayram, "Gerçekten gençlere güvenilen bir ülkede yaşıyor olmak çok güzel. Bende inşallah milletime faydalı olmak için çalışmalar yapacağım, bu yolda her daim yürüyeceğim. Milletvekilliği hayalini küçüklüğümden beri istiyordum. Ülke gündemini takip ediyordum ve ilgim vardı. Seçilme yaşı 25'di şimdi 18'e düştü. Böyle bir yaşımızda cumhurbaşkanımız bize güvendi, bende çağrısına cevap vermek istedim ve şuanda buradayım" dedi.

Elif Nur Bayram ailesinin kendisine destek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Listeye girmeyi bekliyordum. Bu yaşta millettin milletvekili adayı olmaktan çok mutluyum. Kocaeli'nde ilk 13'te olabileceğime inanıyordum. Kocaeli çok destekledi. Ailem de her daim arkamda oldular ve destek olup çok sevindiler."

KIZIMIZLA GURUR DUYUYORUZ

Kızıyla gurur duyduğunu söyleyen ev hanımı anne Dilek Bayram, "Annesi ve babası olarak mutluyuz ve gururluyuz. Evladımız şimdiye kadar bizi hiç yanıltmadı. Güzel bir davada ve güzel bir yolda vatanı ve milleti için ilerleyecek inşallah" dedi.

Mobilya dükkanı bulunan Adnan Bayram ise "Sevinçliyiz böyle bir sonuç geldiği için. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Hep 'Gençler gençler' dedi ve seçilme yaşını 18'e düşürdü. Kızım da zaten istiyordu. Sevinç yaşıyoruz. Böyle bir sonuç bekliyorduk. İnşallah Cumhurbaşkanımızı, gençler mahcup etmeyecek ve bu ülkeye çok iyi hizmetler edecekler" diye konuştu.