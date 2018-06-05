Albayrak, AK Parti'nin kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde  düzenlediği mitingde, Zonguldak'ın kömür ve yerli kaynakların şehri olduğunu  söyledi. Zonguldak'ın yerli ve milli bir şehir olduğunu ifade eden Albayrak,  "Özellikle son iki yıldır önemli adımlar attık. Dönüşüm, güvenlik ve daha çok  istihdam. Bakanlık olarak Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) önemli adımlar  attık. Özellikle mekanize sisteme geçişte önemli adımlarımız oldu. Türkiye'de  madencilik noktasında Zonguldak'ımız, Üzülmez, Armutçuk, Karadon ve Kozlu bu  sahalarımızın en son mekanize sisteme geçişi noktasında adım attık. Üzülmez  tamamlandı. Armutçuk temmuzda bitiyor inşallah. Karadon ve Kozlu önümüzdeki yıl  bitecek. Bu daha çok üretimin artması demek." diye konuştu.

Partilerin seçim beyannamesi hazırladığını anımsatan Berat Albayrak,  konuşmasına şöyle devam etti :

"Beyannamelerin içerisinde birçoğunun FETÖ'den bahsetmediğini ve  mücadele noktasında adım atmayacağını gördünüz mü? 15 Temmuz gecesi Zonguldak  canını siper ederek ne gaziler verdi. Ana muhalefet, FETÖ ile PKK'yla mücadele  eden paşalarımızın apoletini sökeceğini ifade etti. Türkiye olarak biz 40 yıldır  bugünler için, bu ülkeyi yıkmak ve bölmek için dış malum güçler tarafından  yetiştirilen, bugünlere hazırlanan iki terör örgütüne karşı bu savaşı ve  mücadeleyi verirken, 24 Haziran noktasında kim kimle iş tutuyor bunu görüyoruz.  Öyle değil mi? "

"TÜRKİYE'Yİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ise Türkiye'nin 24  Haziran'da yeni bir döneme yürüdüğünü belirterek, "Yeni sistemin ilk  Cumhurbaşkanı'nı, Recep Tayyip Erdoğan'ı hep birlikte seçeceğiz. Yeni bir  Türkiye. Artık koalisyonların, güçsüz ve zayıf hükümetlerin olmadığı büyük  Türkiye'yi inşa etmek için güçlü bir başkan, güçlü bir hükümet, aynı zamanda  güçlü bir Meclis... Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaya, son zamanlarda Türkiye'yi döviz kuru üzerinden ayar çekilmeye  çalışıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Hatırlar mısınız? Mayıs 2013 Türkiye'nin döviz rezervlerinin en fazla  olduğu tarihtir. Faizlerin yüzde 4,6'ya indiği, Borsa İstanbul'un 93 binlere  çıktığı, IMF'ye borçlarımızı sildiğimiz tarihtir. Mayıs 2013'te geziciler,  Türkiye'yi 12 ağaçı bahane ederek yakıp yıkmaya başladılar. Başbakan Yardımcımız  ile görüştüler. Taleplerini hatırlıyor musunuz? Bir, üçüncü boğaz köprüsünü  durdurun, iki üçüncü havalimanını durdurun, üç nükleer santralleri ve dört Kanal  İstanbul'u durdurun. Türkiye'yi durdurun. Birileri çıkmış 'Kanal İstanbul'u  yaptırmayacağım.' diyor. Nasıl 3. boğaz köprüsünü yaptıysak, Yavuz Sultan'ı  yaptıysak, nasıl ki üçüncü havaalanını yaptıysak, nasıl ki nükleer santrali  yaptıysak Kanal İstanbul'u da yapacağız. Ne gezicilere ne de onun destekçilerine  asla bu millet izin vermeyecek. Çıkmış diyor ki 'Apoletlerini sökeceğim.'  Muharrem Bey benden sana hatırlatma. Bu millet 15 Temmuz'da birilerinin apoletini  söktü. Dolayısıyla millet kimin apoletini sökeceğini biliyor. İnşallah 24 Haziran  bu ülkenin en güçlü döneminin, en güçlü hükümetinin ve Meclis'in olduğu dönem  olacak. Bu dönemde eğitimde, sağlıkta, adalette, ulaşımda çok daha güçlü noktaya  ulaşmak hepimizin görevi."

Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanı Faruk Özlü, Zonguldak'ta bulunmaktan  dolayı mutlu olduğunu söyledi.