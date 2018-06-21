Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Aksaray milletvekili adayları 24 Haziran 2018 seçimleri öncesi ilgi ile aranıyor. Aksaray, milletvekili adayları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisine 4 milletvekili ile temsil edilen olan Aksaray'da, MHP Milletvekili adayları ilgi ile aranıyor. Peki MHP Aksaray milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran seçimleri için MHP Aksaray milletvekili adayları...

AKSARAY MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 RAMAZAN KAŞLI -ORTAÖĞRENİM- İŞADAMI

2 SEFER ALKAN -YÜKSEKÖĞRENİM-HARİTA MÜHENDİSİ

3 AYSUN HIZLI OKUR -YÜKSEKÖĞRENİM-PSİKOLOG

4 FATİH ÖNEMLİ -ORTAÖĞRENİM- İŞADAMI

AKSARAY'IN İLÇELERİ

Aksaray ilinin ilçeleri; Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi ve Sultanhanı’dır.

Ağaçören: Aksaray’a 81 km uzaklıktadır. Tarihi M.Ö. 5 binlere kadar uzanan İlçede Karacaören, Eskibağ, Harmanyeri gibi birçok höyük bulunmaktadır.

Eskil: Aksaray’a 70 km. uzaklıktadır. Eskil yaylalarıyla doğal güzelliğe sahiptir. Önemli tarihi eserleri Böget höyüğü, Hitit barajı olan Böget Barajı’dır.

Gülağaç: Aksaray’a 44 km uzaklıktadır. Kapadokya’nın saklı kalmış birçok doğal güzelliğini bünyesinde barındıran ve binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini taşıyan Gülağaç İlçesinin önemli tarihi eserleri; Aşıklı Höyük, Kızılkaya Evleri, Güvercin Kayası, Demirci Tarihi Evleri, Bekar Sultan Türbesi, Saratlı Yeraltı Şehri, Sofular Vadisi’dir. Ayrıca balıklı göl, acı göl, Gülpınar’da bulunan doğa harikası kayı gölü ve Gülağaç selesi’de ünlüdür.

Güzelyurt: Aksaray’a 49 km. uzaklıktadır. Önemli tarihi eserleri; Kilise Camii, Güzelyurt evleri, Güzelyurt yeraltı şehri, Ihlara vadisi, Selime katedrali ve peri bacalarıdır. Güzelyurt göleti ve ziga kaplıcaları bulunmaktadır.

Ortaköy: Aksaray’a 55 km uzaklıktadır. Ozancık, Sarıkaraman, Harmandalı, Gökkaya gibi köy ve kasabalarında bir çok tarihi eserler bulunmaktadır. Yunus Emre’nin türbesi Ortaköy’ün Sarıkaraman kasabası yakınlarındaki Ziyaret Tepesindedir.

Sarıyahşi: Aksaray’a 106 km uzaklıktadır. Sarıyahşi yedi örenin ortasına kurulmuştur. Taşlı Ören mevkiinde Grekçe yazılı bir mezar taşı bulunmuştur.

Sultanhanı: Aksaray’a 43 km uzaklıktadır. Sultanhanı ilçesinin içerisinde dünyaca ünlü Sultanhanı Kervansarayı bulunmaktadır. Sultan Hanının kitabelerinde çok açık bir şekilde I.Gıyaseddin Keyhüsrev oğlu I.Alaeddin Keykubat tarafından inşasına H.626 M.1228-29 yılında başlamak suretiyle yapılmış olduğu kesindir.

Sultanhanhanı kervansarayı; açık ve kapalı kısımları avlunun ortasında bulunan köşk mescidi ile “Sultan Hanı” tipindeki kervansarayların en büyüklerinden biridir. Sultanhanın’da dünyanın hemen hemen her bölgesinden getirilen halılar restore edilmektedir.