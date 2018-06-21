Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm yurt gibi Adana’da ikamet eden vatandaşlar da 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı seçimini heyecanla bekliyor. Seçim günü öncesinde en çok araştırılan konulardan biri milletvekili adayları oldu. Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının ardından açıklanan listede farklı meslek gruplarından birçok isim yer alıyor. Peki, CHP Adana milletvekili adayları kimler? CHP Adana'da kimleri aday gösterdi?

1 AYHAN BARUT - YÜKSEK - ZİRAAT MÜHENDİSİ

2 ORHAN SÜMER- ORTA- İŞ İNSANI

3 MÜZEYYEN ŞEVKİN- YÜKSEK- JEOLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ

4 BURHANETTİN BULUT- YÜKSEK -ECZACI

5 RIZA METE –YÜKSEK- DOKTOR

6 OYA TEKİN- YÜKSEK- AVUKAT OSMAN BERKE DUVAN –YÜKSEK- PLANLAMA UZMANI

8 ERTAN KARAOĞLU- ORTA- İŞ İNSANI

9 MUSTAFA KEMAL ÖZKAN- YÜKSEK DOKTOR

10 BÜLENT ÖĞRÜ- YÜKSEK- İNŞAAT MÜHENDİSİ

11 BÜLENT MARAKLI- YÜKSEK- AVUKAT

12 BERFU SALICI YAKIT -YÜKSEK -AVUKAT

13 SIDIKA HALICIOĞLU- İLK -SERBEST/ÖZEL

14 ONUR AKPINAR -YÜKSEK- DOKTOR

15 ÖZGÜR ULAŞ ILGIN –YÜKSEK- İŞ İNSAN

NASIL OY KULLANILACAK?

Birleşik oy pusulasında tercih edilen cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmamak suretiyle ''TERCİH'' veya ''EVET'' mührü basılması gerekiyor. Oy pusulasına, ''TERCİH'' veya ''EVET'' mührü dışında, herhangi bir yerine imza atılması veya işaret koyulması halinde oy geçersiz sayılacak. Birleşik oy pusulasının düzgün şekilde katlanıp zarfa koyulmasına dikkat edilecek.

Birleşik oy pusulasından başka, zarfa hiçbir şey koyulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak. Seçmene birleşik oy pusulası verildikten sonra hata veya başka bir neden ileri sürülerek yeni bir birleşik oy pusulası verilmeyecek.