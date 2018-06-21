Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İyi Parti'nin Adana'daki milletvekili adayları merak konusu oldu. Adana'da İyi Parti'nin kimleri aday gösterdiğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, İyi Parti Adana milletvekili adaylarını sorguluyor. İşte, İyi Parti'nin Adana isim isim adaylık listesi...

İYİ PARTİ ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 İSMAİL KONCUK

2 MEHMET METANET ÇULHAOĞLU

3 ALİ AYDIN

4 NİHAL AĞCA

5 RECAİ MERCİMEK

6 SİNEM ULUDAMAR

7 MEHMET SERTAÇ DURAK

8 VEDAT SABANCI

9 EREN ÖZER YÜKSEK

10 HAMZA GÜLTEKİN

11 ŞULE TÜDEŞ YÜKSEK

12 ERCAN ATALAY

13 ALİ KABAKLI

14 SİBEL ÇAKMAK

15 İLKER KILINÇ

NASIL OY KULLANILACAK?

Birleşik oy pusulasında tercih edilen cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmamak suretiyle ''TERCİH'' veya ''EVET'' mührü basılması gerekiyor. Oy pusulasına, ''TERCİH'' veya ''EVET'' mührü dışında, herhangi bir yerine imza atılması veya işaret koyulması halinde oy geçersiz sayılacak. Birleşik oy pusulasının düzgün şekilde katlanıp zarfa koyulmasına dikkat edilecek.

Birleşik oy pusulasından başka, zarfa hiçbir şey koyulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak. Seçmene birleşik oy pusulası verildikten sonra hata veya başka bir neden ileri sürülerek yeni bir birleşik oy pusulası verilmeyecek.