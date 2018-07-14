Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSMAİL KAPAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik uygulamasının daha erkene çekmek için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarabileceklerini söyledi.

Brüksel’deki NATO Zirvesi dönüşü gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve vesilesiyle muhataplarıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek şunları kaydetti:



Külfet paylaşımı konusunda zirvedeki tartışmalara, bu çerçevede Türkiye’nin konumuna dair değerlendirmenizi alabilir miyiz?

ABD Başkanı Trump’ın külfet paylaşımı ve bütçe onayları konusunda söyledikleri tartışma konusu oldu. 2024’e kadar yüzde 2 Gayri Safi Milli Hasılanın oranı itibariyle NATO’ya bir destek verilmesi söz konusuyken şu an itibariyle bu oranın çok çok altında kalan ülkeler var. Ve Trump’ın biz yüzde 4,2 oranında NATO’ya destek veriyoruz. Burada o kadar zengin ülkeler var ki bunların bir kısmı hâlâ yüzde 1’in altında. Yüzde 2’yi dahi yakalayamayan ülkeler var. Türkiye’nin şu anda desteği yüzde 1,8 durumunda. Türkiye bu noktada da iyi bir konumda. NATO bu yönüyle ülkemize karşı çok daha olumlu bakıyor.



Zirve marjında ABD Başkanı Trump ile de görüştünüz. Hangi konuları ele aldınız?

Münbiç ve F-35’ler konusunu ele aldık. Münbiç anlaşması şu anda planlandığı şekilde ilerliyor. Tabii ki asıl hedefimiz Amerika Birleşik Devletleri’nin PYD ve YPG ile bütün ilişkisini kesmesi. Şu anda öyle bir görüntü yok.

F- 35’ler son taksitle birlikte toplam 900 milyon doları ödemiş olacağız. 800 milyon doları zaten ödemiştik. 100 milyon dolar daha ödenecek birkaç gün içinde. Sayın Trump bu anlaşmanın aynen uygulanacağını bana söyledi. Konuyla ilgili olarak gerekli talimatları verdim dedi. Beyaz Saray Kongre’ye mektup gönderdi. Yaptırıma karşı olduğunu bildirdi.



ABD ve Türkiye arasında S-400 ve F-35 anlaşmazlıklarının yanı sıra İran’a ambargo ya da Rusya konularında görüş ayrılıklarının da olduğu biliniyor. Stratejik ortaklığın kağıt üzerinde kalmaması için güçlü bir irade ortaya konuldu mu?

Pazartesi günü Trump ve Putin, Helsinki de bir araya gelecekler. Bu arada bizim de Cumartesi için Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi yapmayı planlıyoruz, bununla ilgili de bu görüşmede bir dar kapsamlı Türkiye’de bir araya gelmeyi teklif edeceğim. Belki bir veya iki ülkeyi daha davet edip bir organizasyonu gerçekleştirelim istiyorum. Bununla birlikte bölgedeki durumu daha stabil hâle getirmiş oluruz diye düşünüyorum.



Merkel’le görüşmenizde NSU davası da gündeme geldi mi?

Evet, NSU davasına da değindik. NSU davasında çıkan kararın tatmin edici olmadığını, meselenin özüne inilmesi gerektiğini söyledik. Kendileri de çok farklı düşünmüyorlar.

Sayın Merkel’le görüşmemizde, terörle mücadele konusunda daha kararlı ve tutarlı bir tavır takınılması gerektiğini de belirttik. Özellikle Almanya’daki FETÖ ve PKK mevcudiyeti konusundaki endişelerimiz devam ediyor.



Çipras’la yaptığınız ikili görüşmede atmosfer nasıldı?

İyiydi. Görüşmemizde Yunanistan’da bulunan 8 darbeci asker, Ege’deki güvenlik durumu, göç ve mülteciler konusundaki iş birliği, Atina’daki cami, Müslüman azınlık, Kıbrıs meselesi, Rum tarafının tek yanlı hidrokarbon arama faaliyetleri gibi konuları ele aldık. Çipras, iyi niyetli hareket ediyor, ilişkilerimizi geliştirme iradesi var. Ama mesafe almak için daha çok çalışmamız gerekiyor. Batı Trakya’da atamayla müftü değil seçimle müftü gelmesi konusunu hatırlattık. İnşallah seçimle müftü olacak. Hayır demiyor, yeni sisteme geçeceğiz diyor, atama olayını kaldıracağız diyor. Yani bu konuda bir yeşil ışık yaktı diyelim...



AB ülkeleriyle gümrük birliğinin güncellenmesi ve zemin oluşması gibi izlenim edindiniz mi?

Bu noktada Türkiye’ye yönelik çok da olumlu bir yaklaşım söz konusu değil. Sadece Türkiye’nin masada olması gereğini kabul etmiş vaziyetteler. Ama yeni yönetim sistemiyle neticeler alınmaya başladığı andan itibaren süreç daha farklı işleyecektir. Bundan dolayı hiç kimsenin endişesi olmasın.

Yeni sistemde ofisler ve kurullar da olacağı için FETÖ İle mücadele konusunda ayrı bir yapının kurulması öngörülüyor mu?

Hemen her konuda bir bakanlık veya genel müdürlük kurma tarzındaki yaklaşımları doğru bulmuyorum. Dediğiniz konuyla mücadele için ilgili birimlerimiz zaten var. Çalışmalar sürüyor, yakında Ukrayna’dan bir FETÖ mensubu daha gelecek...



En büyük beklentilerden biri de bedelli askerlik konusu malum...

Konuyla ilgili olarak Millî Savunma Bakanımız çalışmalarını yapacaklar hazırlıklarını yapacaklar. Bunu inşallah seçimden sonra ele alacağız demiştim. Nasılı, nedeni, her şeyiyle, MSB yapacak çalışmayı. Zannediyorum en kötü ihtimalle yeni yasama döneminde açıklamış oluruz. Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz. O zaman daha erkene çekmiş oluruz.