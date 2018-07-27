Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BATUHAN YAŞAR

PRETORYA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti temasları kapsamında Türkiye’nin Pretorya Büyükelçiliği Kançılarya binasının açılış törenine katıldı, ülkede yaşayan Türk toplumu mensuplarıyla bir araya geldi. Son yıllarda Türkiye'nin, yurt dışındaki diplomatik temsilini güçlendirmeye gayret sarf ettiğini belirten Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:

Afrika ülkeleriyle ortak çabalarımız sayesinde 2005 yılından bu yana kıta ile ilişkilerimizde büyük mesafeler kaydettik. Göreve geldiğimizde Afrika kıtasında büyükelçilik sayımız 12'ydi. Şimdi ise büyükelçilik sayımız 41 oldu. 10-15 yıl önce sadece belli bölgelerde ve alanlarda görünür olan Türkiye, bugün dünyanın en yaygın 6. diplomatik ağına sahip bir ülke konumundadır. Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da kapısı çalınmadık, dost yarası sarılmadık, gönül iş birliği yapılmadık devlet bırakmadık.



DEAŞ NEYSE FETÖ ODUR

Başkan Erdoğan, terör örgütleri arasında hiçbir fark olmadığını vurgulayarak “Adı, söylemi, imajı ne olursa olsun terör örgütlerinin tamamı insanlığın ortak düşmanıdır. DEAŞ neyse FETÖ odur, PKK neyse Boko Haram, Eş-Şebab aynıdır” dedi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Sayın Ramaphosa ile yapacağı görüşmede bu konuları ayrıntılarına varıncaya kadar ele alacaklarını anlatan Erdoğan şunları kaydetti:

Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin, biliyorsunuz aktif düzenleyicisi konumunda olan, 251 vatandaşımızın katili olan FETÖ ile ilgili beklentilerimizi kendilerine dile getireceğim. Zira FETÖ'nün dünyada en faal olduğu ülkelerden biri ne yazık ki Güney Afrika. Bunu kendileriyle görüşeceğim. Daha önce belgeleri vermiştim. Bu defa yeni gelişmeler ışığında, bunları da kendilerine vereceğim. Zira 15 Temmuz'da bizim başımıza bela olan bu terör örgütü yarın Güney Afrika'nın da başına bela olabilir, bunu hatırlatacağım. FETÖ'nün bu toprakları kirletmesi, burayı üs hâline getirmesi, Güney Afrikalı dostlarımızın alicenaplığını kullanmasına izin vermeyeceğiz. Bu alçak terör örgütünün tıpkı 17-25 Aralık döneminde ülkemizde olduğu gibi bazı kripto unsurları üzerinden Güney Afrika'nın hukuk sistemini istismar etmesine rıza gösteremeyiz. Bu örgüt bulunduğu her yerde zehrini sisteme zerk eden kirli, kalleş, mülevves bir yapıdır. Türkiye, nasıl yurtiçinde örgütün belini kırmışsa yurtdışında da FETÖ'nün karanlık yüzünü ifşa etmiştir. Son FETÖ'cü terörist hesap verene kadar mücadelemiz sürecek.

İnsani yardımda dünya birincisiyiz

Hazreti Mevlâna'nın pergel metaforunu hatırlatan Erdoğan "Bir ayağımızı Türkiye'ye sabitleyip diğer ayağımızla da tüm dünyayı kucaklamanın, girilmedik gönül bırakmamanın gayreti içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın menfaatlerini savunduğumuz kadar Afrikalı kardeşlerimizin, Asyalı dostlarımızın da hak ve hukukunu savunduk. En az gelişmiş ülkelere yardımda 8,2 milyar dolarla Türkiye birinci sırada. Hep veren el olduk, alan el değil” dedi.

BİRİLERİ BİZİ KISKANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile BRICS Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Erdoğan, "Türkiye-Rusya; siyasi, askerî, ekonomik, kültürel, ticari gibi bütün alanlarda gerçekten çok ciddi bir yükselişi şu anda yakalamış vaziyette" dedi. İki ülke arasında 100 milyar dolarlık hedef olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Bu hedefi de yakalayacağımıza inanıyorum. Turizmde gayet güzel gelişmeler söz konusu. Tüm bunlarla beraber aramızdaki her türlü dayanışma, birilerini de gerçekten kıskandırıyor" diye konuştu. Putin de iki ülke arasındaki ilişkilerin artmasından dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Putin'in "Beni restorana davet edecektiniz hani?" şeklindeki sorusu üzerine Erdoğan, "Ettim, bekliyorum" karşılığını verdi.