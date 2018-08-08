Damla Peker ANKARA
14 Ağustos’taki sempozyuma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra yerli ve yabancı akademisyenler katılacak. 4 oturumdan oluşacak sempozyumda, 4 ciltten oluşan ve partinin 16 yıllık serüvenini anlatan bir kitap setinin de tanıtımı yapılacak. SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş, sempozyumda AK Parti’nin kuruluşundan bugüne bütün politikaları çeşitli başlıklarda ele alınacağını söyledi.
Kuruluşundan bugüne AK Parti anlatılacak
08.08.2018 - 05:55 | Son Güncelleme: 08.08.2018 - 05:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti, 17’nci kuruluş yıl dönümünü SETA Vakfı tarafından düzenlenecek “Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu” ile kutlayacak.
Damla Peker ANKARA
Etiketler : ak parti,
575265 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/575265.aspx
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