Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



14 Ağustos’taki sempozyuma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra yerli ve yabancı akademisyenler katılacak. 4 oturumdan oluşacak sempozyumda, 4 ciltten oluşan ve partinin 16 yıllık serüvenini anlatan bir kitap setinin de tanıtımı yapılacak. SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş, sempozyumda AK Parti’nin kuruluşundan bugüne bütün politikaları çeşitli başlıklarda ele alınacağını söyledi.