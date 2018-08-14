Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin geleneksel dostluk ilişkilerimize ve NATO müttefikliğimize sadık kalmasını bekliyoruz" dedi. Sheraton Otel'de düzenlenen 10. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuşan Çavuşoğlu, ABD ile ilişkilerde son dönemde arzu etmediğimiz bir noktaya geldiğimizi söyleyerek "Ülkemizin güvenliğini ilgilendiren temel konularda ABD yönetimi yapıcı olmaktan uzak bir tavır benimsedi. İlgili delilleri kendilerine ulaştırdık ama FETÖ'nün aldığı her nefesi sayan ABD, bizden çok daha iyi biliyor ki bu hain darbe girişiminin arkasında FETÖ var. Bu örgütün lideri şu anda Pensilvanya'da rahatça hayatını sürdürüyor. ABD, PYD/YPG/PKK konusunda da beklediğimiz adımları henüz atmadı. Bu tavır, ABD düşmanlığını ve karşıtlığını sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada artırıyor" dedi.



TEHDİTLE OLMAZ

Çavuşoğlu şöyle konuştu: ABD, iç politikanın da etkisiyle kafa karışıklığı yaşıyor. Yaptırım ve tehditleri anlamak mümkün değil. Türkiye, ABD ile ilişkilerde üzerine düşeni yaptı, yapıcı angajman ve diyalog konusunda ısrarcı olacak. Şunu söyledik: Tehditle, baskıyla ya da yaptırımla Türkiye'den herhangi bir netice alamayacağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Diplomasi mi? Varız. Müzakere mi? Varız. Uzlaşı mı? Ona da varız ama uzlaşı kültüründe bir tarafın dayatması ya da baskısı yoktur.

Türkiye en güvenilir ülke

Son Büyükelçiler Konferansından bugüne kadar 50'si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olmak üzere 147 dış ziyaret ve 879 uluslararası temas gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu "2002 yılında 163 olan dış temsilcilik sayımız 240'a ulaştı. Temsilcilik sayımızı 269'a çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye, hükûmetimiz döneminde, Erdoğan liderliğinde geçirdiği dönüşümle birlikte bugün dünyada en geniş 5. diplomatik ağa sahip" dedi. Türkiye'nin diplomaside dünyanın her tarafında etkisini hissettiren ayak izlerinin ekonomide de meyvelerini verdiğini dile getiren Çavuşoğlu, ülkenin farklı kıtalarda toplam 74 ülkeden uluslararası doğrudan yatırım aldığını kaydederek, "Her türlü kampanyaya, algı operasyonuna, dünyanın içinden geçtiği çetin sınamalara rağmen Türkiye, bugün yatırım yapmak için en güvenilir, en doğru adreslerden biridir" dedi.