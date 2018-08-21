Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Yıldırım, bayram namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı kınayan Binali Yıldırım şunları söyledi:

"Türkiye'de yabancı misyonlar, büyükelçilikler Türkiye Cumhuriyeti güvencesi altındadır. İlişkilerimiz nasıl olursa olsun bu ayrı bir şey. Bizim ülkemizde görev yapan her türlü yabancıya, diplomata, misafire onların güvenliğini sağlamak bizim en önemli görevlerimizden birisidir. Böyle bir saldırıyı tasvip etmemiz mümkün değildir, kınıyoruz. Kolluk kuvvetlerimiz bu saldırıyı yapmaya çalışanları yakalamış, adalete teslim etmiştir. Hiçbir şekilde kanunsuzluğa izin verilmeyecektir."