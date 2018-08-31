Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de Zağanos Mehmet Paşa Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından vatandaşlara hitap etti. Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Mezuniyet Töreni'ne katıldığını anımsatan Erdoğan, bu mezuniyet töreninde yaklaşık 2 bin 500 civarında gencin astsubay olarak göreve başladığını söyledi. Erdoğan, bugün dünden daha güçlü olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Yarın bugünden daha güçlü olacağız. Aynı zamanda da şu anda Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nun oradaki mevcut tesisi de önümüzdeki yıl yapacağımız törenlerde çok daha muhteşem olacak. Çok daha güzel olacak. Bütün velilerimiz orada o ihtişamla törene katılacak. Bütün bu astsubay evlatlarımıza inşallah artarak başarılarının devamını diliyorum. Cumayı Zağanos Mehmet Paşa Camisi'nde kıldık. Asırlara sarih bir mazisi var bu caminin. Bu belde bu şehir Hasan Basri Çağatayların şehri, bu şehir Gönenli Mehmet Efendi'nin şehri. Bütün bunlarla beraber bu şehir Birgivi Rahmetullahi Aleyh'in şehri. Bu şehirde işte Zağanos Mehmet Paşa bu eseri inşa ve ihya ile Fatih Sultan Mehmet Han'a da böyle bir hizmeti yerine getirerek bu noktada adımını attı. Tabii Zağanos Mehmet Paşa Camisi'nin ayrı bir özelliği var. Buranın minberinde Gazi Mustafa Kemal hutbe irad etti. Burada İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy hutbe irad etti."

BİZİ KİMSE SİNDİREMEZ

Caminin önemine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti: "Bunlar istiklal mücadelesinin anlamlı adımlarıydı. Ben karşımda bu istiklal ve istikbal mücadelemizin varislerini görüyorum. Siz değerli kardeşlerimin 24 Haziran seçimlerinde bu kardeşlerine yüzde 50'ye yakın vermiş olduğunuz oy desteğiniz sebebiyle de teşekkür ediyorum. İnşallah şimdi yaklaşan Mart 2019 seçimlerinde sizlerle beraber çok daha güçlü bir şekilde yürümekte kararlı mıyız? Sağ olasınız. Sizde bu yüreği, inancı görüyorum. Beraber yürümeye devam edeceğiz inşallah. Bizi bölemeyecekler. Bizi parçalayamayacaklar. Siz şurada, burada bu tehditlere sakın ha aldırmayın. Bu millet tehditlerle sindirilecek bir millet değildir. Bizi kimse sindiremez. Biz bugüne kadar hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var. Dolarlarla molarlarla bu milleti asla çöktüremezler."

NE OLUR BİRBİRİNİZİ ÇOK SEVİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlardan birbirlerini çok sevmeleri ricasında bulunarak, "Ne olur birbirinizi çok sevin. Fitneye, fesada asla kulak asmayın. Çünkü bizim bir özelliğimiz var. Nedir o? Birbirimizi Allah için sevmek. Bunu yerine getireceğiz. Çünkü iman etmiş olamazsınız birbirinizi sevmedikçe. Buna dikkat edeceğiz. Onun için de bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Rabiamızı da çok iyi kavrayacağız. Onun için 'tek millet tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyerek yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

BIRAKIN O SAHTEKARLARI, DÜZENBAZLARI BIRAKIN

Batının ekonomik savaş ilan etmesinin kendilerini sindiremeyeceğinin altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz kararlı bir şekilde yola devam ediyoruz. Siz de bu noktada evelallah kararlı olun, dik durun. Biz size güveniyoruz. Siz bizim arkamızda olduğunuz sürece merak etmeyin Türkiye'nin öyle anlatıldığı gibi yok bilmem kredi derecelendirme kuruluşları şöyle söylemiş, böyle söylemiş... Bırakın o sahtekarları, düzenbazları bırakın. Onlar bizim için çok şeyler söylediler. Bu dünyada batan ülkelere bir anda 4 derece artırmak suretiyle not veren bunlar, teşkilatlarıdır. Bunlar böyle teşkilat. Biz işimize bakalım. Ne durumdayız ona bakalım. Elhamdülillah turizmde patladık. İstihdam gayet iyi, iyi gidiyoruz. Tarım, hayvancılık evelallah, iyi gidiyoruz. Güçlü bir Kurban Bayramı geçirdik. 4 milyon civarında hayvan kurban edildi. Bu noktadayız ve daha iyi olacağız. Biz size inandık. Böyle yürüyeceğiz. Durmak yok, çalışmaya devam. Dün akşam 17.00'de size haber verdik. Saat 17.00'de hemen sizler buraya toplandınız. Sizin bu vefanız, sizin bu cefanız bize yeter. Allah razı olsun. Sizlerle daha çok bir araya geleceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek yıl mezuniyet törenine yine geleceğini belirterek, "Ama mezuniyet töreninden önce bizim yapacağımız bir defa mart yerel seçimleri var, onda da burada olacağız ama şimdiden size yerel seçimlere iyi hazırlanın diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun." diyerek sözlerini tamamladı.