Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de Zağanos Mehmet Paşa Camisi'nde kıldığı cuma  namazının ardından vatandaşlara hitap etti. Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Mezuniyet Töreni'ne katıldığını anımsatan Erdoğan, bu mezuniyet töreninde yaklaşık 2 bin 500 civarında gencin  astsubay olarak göreve başladığını söyledi. Erdoğan, bugün dünden daha güçlü olduklarını dile getirerek, şöyle  konuştu:

"Yarın bugünden daha güçlü olacağız. Aynı zamanda da şu anda Kara  Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nun oradaki mevcut tesisi de önümüzdeki  yıl yapacağımız törenlerde çok daha muhteşem olacak. Çok daha güzel olacak. Bütün  velilerimiz orada o ihtişamla törene katılacak. Bütün bu astsubay evlatlarımıza  inşallah artarak başarılarının devamını diliyorum. Cumayı Zağanos Mehmet Paşa  Camisi'nde kıldık. Asırlara sarih bir mazisi var bu caminin. Bu belde bu şehir  Hasan Basri Çağatayların şehri, bu şehir Gönenli Mehmet Efendi'nin şehri. Bütün  bunlarla beraber bu şehir Birgivi Rahmetullahi Aleyh'in şehri. Bu şehirde işte  Zağanos Mehmet Paşa bu eseri inşa ve ihya ile Fatih Sultan Mehmet Han'a da böyle  bir hizmeti yerine getirerek bu noktada adımını attı. Tabii Zağanos Mehmet Paşa  Camisi'nin ayrı bir özelliği var. Buranın minberinde Gazi Mustafa Kemal hutbe  irad etti. Burada İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy hutbe irad etti."

BİZİ KİMSE SİNDİREMEZ

Caminin önemine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti: "Bunlar istiklal mücadelesinin anlamlı adımlarıydı. Ben karşımda bu  istiklal ve istikbal mücadelemizin varislerini görüyorum. Siz değerli  kardeşlerimin 24 Haziran seçimlerinde bu kardeşlerine yüzde 50'ye yakın vermiş  olduğunuz oy desteğiniz sebebiyle de teşekkür ediyorum. İnşallah şimdi yaklaşan Mart 2019 seçimlerinde sizlerle beraber çok daha güçlü bir şekilde yürümekte  kararlı mıyız? Sağ olasınız. Sizde bu yüreği, inancı görüyorum. Beraber yürümeye  devam edeceğiz inşallah. Bizi bölemeyecekler. Bizi parçalayamayacaklar. Siz  şurada, burada bu tehditlere sakın ha aldırmayın. Bu millet tehditlerle  sindirilecek bir millet değildir. Bizi kimse sindiremez. Biz bugüne kadar hiçbir  beşeri gücün önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve  secdede eğildik. Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var. Dolarlarla  molarlarla bu milleti asla çöktüremezler."

NE OLUR BİRBİRİNİZİ ÇOK SEVİN

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, vatandaşlardan birbirlerini çok sevmeleri ricasında  bulunarak, "Ne olur birbirinizi çok sevin. Fitneye, fesada asla kulak asmayın.  Çünkü bizim bir özelliğimiz var. Nedir o? Birbirimizi Allah için sevmek. Bunu yerine getireceğiz. Çünkü iman etmiş olamazsınız birbirinizi sevmedikçe. Buna  dikkat edeceğiz. Onun için de bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş  olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Rabiamızı da çok iyi kavrayacağız. Onun  için 'tek millet tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyerek yola devam edeceğiz."  ifadelerini kullandı.

BIRAKIN O SAHTEKARLARI, DÜZENBAZLARI BIRAKIN

Batının ekonomik savaş ilan etmesinin kendilerini sindiremeyeceğinin  altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz kararlı bir şekilde yola devam ediyoruz. Siz de bu noktada  evelallah kararlı olun, dik durun. Biz size güveniyoruz. Siz bizim arkamızda  olduğunuz sürece merak etmeyin Türkiye'nin öyle anlatıldığı gibi yok bilmem kredi  derecelendirme kuruluşları şöyle söylemiş, böyle söylemiş... Bırakın o  sahtekarları, düzenbazları bırakın. Onlar bizim için çok şeyler söylediler. Bu  dünyada batan ülkelere bir anda 4 derece artırmak suretiyle not veren bunlar,  teşkilatlarıdır. Bunlar böyle teşkilat. Biz işimize bakalım. Ne durumdayız ona  bakalım. Elhamdülillah turizmde patladık. İstihdam gayet iyi, iyi gidiyoruz.  Tarım, hayvancılık evelallah, iyi gidiyoruz. Güçlü bir Kurban Bayramı geçirdik. 4  milyon civarında hayvan kurban edildi. Bu noktadayız ve daha iyi olacağız. Biz  size inandık. Böyle yürüyeceğiz. Durmak yok, çalışmaya devam. Dün akşam 17.00'de  size haber verdik. Saat 17.00'de hemen sizler buraya toplandınız. Sizin bu  vefanız, sizin bu cefanız bize yeter. Allah razı olsun. Sizlerle daha çok bir  araya geleceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek yıl mezuniyet törenine  yine geleceğini belirterek, "Ama mezuniyet töreninden önce bizim yapacağımız bir  defa mart yerel seçimleri var, onda da burada olacağız ama şimdiden size yerel  seçimlere iyi hazırlanın diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var  olun." diyerek sözlerini tamamladı.