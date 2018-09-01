Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçeli, Türkiye aleyhine yoğun bir karalama kampanyasının yürütüldüğünü belirterek özetle şunları söyledi:

∂ ABD ile müttefiklik ilişkisi yara almıştır. S-400’e karşı F-35 kozu sürülmüştür. Bu küstahça ve kural dışı bir muameledir. Kimden ne alacağımızın, ne satacağımızın tayin hakkı ne zaman ABD’ye geçmiştir. Yaşananlar maksatlı, marazi ve düşmancadır. ABD uluslararası hukuka aykırı fiillerin, korsan ve karaborsa devlet mantığının odağı haline gelmiştir. Türkiye saldırılara karşı tek yumruktur.

∂ Türkiye’yi teslim almaya, papazı bahane ederek duruşumuzu bozmaya, milletimizi pes ettirmeye güçleri yetmeyecektir. Zalimlerin gözüne girmek için kriz çığırtkanlığı yapan kim varsa tescilli vatan hainidir.

‘CUMHUR İTTİFAKI’ MESAJI

∂ Döviz, faiz, borç ve enflasyon girdabında boğulmamızı bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Devlet ve hükümete desteğimiz tamdır. Cumhur İttifakı, alayının karşısındadır.

∂ MHP, Türkiye’nin beka mücadelesi verdiği bu riskli dönemde yine millî duruş gösterecektir. 24 Haziran’da elde edilmiş kazanımların önümüzdeki 31 Mart’ta (yerel seçimler) heba olmasını istemiyoruz. Denizi geçmişken derede boğulmayı çok mahsurlu görüyoruz.

∂ Türkiye’de PKK’nın yöneteceği belediye kesinlikle olmamalı, CHP-HDP karanlık ittifakın hesabı cumhurun iradesiyle bozulmalıdır. MHP üzerine düşeni yapmaya hazırdır.

∂ Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere diğer 27 büyükşehir belediye yönetimi FETÖ-PKK yörüngesindeki partilerin asla kontrolüne girmemelidir.