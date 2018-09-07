Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekonomiye ilişkin, “Hiç kimse kriz çığırtkanlığı, kaos şakşakçılığı yapmamalıdır” dedi. Bahçeli, MYK-MDK Ortak Toplantısı’nın ardından yazılı basın açıklaması yaptı. Gündeme ilişkin açıklama yapan Bahçeli “Bir yanda melun ekonomik ablukayla mücadele edilirken diğer tarafta sınırlarımızın hemen dibinde, mücavir alanlarda, kısaca Suriye özelinde malum felaketler tekrar gözlerini açmış, millî güvenliğimizi tam karşı cepheden tehdit etmeye başlamıştır” diye konuştu.

Ekonomiye ilişkin Bahçeli şu ifadeleri kullandı: Ekonomik tetikçilerin suikastları aralıksız devam etmektedir. Geldiğimiz bu aşamada Türkiye’ye ‘ekonomik cehennem’ yaşatmak isteyen düşman çevreler aldırıya geçmişlerdir. Ancak millî asalet, militan adaveti yenecek, üstesinden gelecek, alt edecek güç ve kudrettedir. Türkiye ekonomisinin normale dönmesi, denge ve istikrara kavuşması siyasi temkin ve tedbir, milli dayanışma ve uyanışla muhakkak sağlanacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ülkesine güvenmekte, zor günlerin aşılacağına canıgönülden inanmaktadır. Hiç kimse kriz çığırtkanlığı, kaos şakşakçılığı yapmamalıdır. Hiç kimse yangından mal kaçırma düşüklüğüne, karışıklıktan parsa toplama yanlışına ve siyasi rant arayışına tevessül etmemelidir. Türkiye’nin kaybettiği bir ortamda haksız kazanç peşine düşenler, kar hevesine kapılanlar damgalı iş birlikçilerdir, esasen yeri ve yurdu olmayan vatansızlardır.”



İDLİB DİNAMİTE DÖNÜŞMÜŞ

Suriye’deki gelişmlere de değinen Bahçeli “İdlib; fokur fokur kaynayan kazana, fitili ateşlenmek üzere olan dinamite dönüşmüştür. Türkiye sınırına milyonlarca Suriyeli sığınmacının yığılması da bir diğer açmaz ve sancılı vakadır. Türkiye’nin yeni bir sığınmacı dalgasına katlanması, hazmetmesi, hatta kabul etmesi eşyanın tabiatına aykırıdır” şeklinde konuştu.

2023’ün Türkiye’sine ulaşılmalı

Partisinin yerel seçim çalışmalarına değinen Bahçeli şu ifadeleri kullandı: “Partimizin 31 Mart 2019’da yapılacak Mahallî İdareler Seçimleriyle ilgili takip edeceği 4 aşamalı stratejik duruşu ele alınmış, nihai olarak üzerinde tam bir mutabakat sağlanmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi, Mahallî İdareler Seçimlerini millî beka üzerinden okumakta, yeni hükûmet sisteminin tabiatına uygun tecelli etmesini samimiyetle temenni etmektedir. 31 Mart 2019’da Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ni tartışmaya açmak için pusuya yatmış olan defolu ve fason siyasi zihniyetlere asla fırsat verilmemeli, sorumluluk bilinciyle ve iş birliği kanalları açık tutularak 2023’ün Türkiye’sine ulaşılmalıdır. Parlak ve huzurlu günlere cumhurun iradesiyle vasıl olunacağı asla hatır ve hafızalardan çıkarılmamalıdır. Unutulmasın ki, 31 Mart 2019’da sadece belediye başkanı değil. Türkiye’nin geleceği tescil edilecektir.”