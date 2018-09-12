Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Suriye’deki krize kalıcı çözüm bulmak için yurt dışı ziyaretlerinde mevkidaşlarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde 14 Eylül’de İstanbul’da temsilci düzeyinde Rusya, Almanya ve Fransa’nın olduğu dörtlü bir toplantı gerçekleştirecek. İdlib’e yönelik müdahalelerin masaya yatırılacağı toplantı sonrasında liderler düzeyinde de bir zirve yapılması planlanıyor.

15 Eylül’de Azerbaycan’a resmi bir ziyarette bulunacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak. Aliyev ve Erdoğan’ın ekonomik ilişkiler başta olmak üzere ulaştırma ve enerji alanlarında iş birliği ile bölgesel konuları ele alması bekleniyor.

Erdoğan’ın en yoğun programı ay sonunda olacak. Başkan Erdoğan, 23-27 Eylül tarihlerinde New York’ta düzenlenecek BM Genel Kurulu’na katılacak. Bu ziyaret Türkiye ile ABD arasındaki gerilimin ardından gerçekleşecek olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Toplantıda, Suriye krizi ve sahadaki gelişmeler konusunda kapsamlı bir konuşma yapacak olan Erdoğan, Suriye konusunda BM’nin de aktif olarak adım atması gerektiğine vurgu yapacak.

Erdoğan’ın son durağı Almanya olacak. Üç günlük Berlin ziyaretinde Erdoğan, Başbakan Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya gelecek. Erdoğan, görüşmelerde hem Suriye hem de FETÖ meselesini ele alınacak.