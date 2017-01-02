Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Memorial Dicle Hastanesinde görevli Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Remzi Beştaş, mide ekşimesinin nedenleri ve tedavi yöntemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Uzm. Dr. Beştaş, mide ekşimesinin, mide asidinin neden olduğu, midede yemek borusunda yanma, midede şişkinlik, yemek borusundan ağza doğru ekşi suyun gelmesi ile kendini gösteren bir rahatsızlık olduğunu söyledi. Bu rahatsızlığın genellikle kişinin yaşam tarzına, diyet alışkanlıklarına bağlı olarak meydana geldiğini ifade eden Uzm. Dr. Beştaş, “Aşırı yağlı yemeklerin tüketilmesi, asitli içeceklerden, çay kahve kola gibi içeceklerin alınması, asitli meyvelerden, mandalina, portakal, limon greyfurt gibi meyvelerin fazla tüketilmesi, hızlı yemek yeme, yeterince çiğnenmeden yemeklerin yutulması, alkolün fazla tüketilmesi gibi nedenlerle mide ekşimesi şikayeti meydana gelmektedir. Mide ekşimesi şikayeti genellikle hastalar tarafından çok dikkate alınan bir semptom değildir. Basit yaşam tarzı değişiklikleri ile bu şikayetlerden kurtulacaklarına inanırlar. İki haftadan fazla süren ve haftada ikiden, üçten fazla bu şikayetleri hissedenlerin doktorlara başvurması ve gerekli tedaviyi almaları önerilmektedir. Tedavisinde basit yaşam tarzı değişiklikleri ve diyet önerileri başta yapılır. Bu hastaların yemekleri iyi çiğnemesi, yemek sırasında konuşmamaları, asitli içecekleri fazla tüketmemeleri, asitli meyvelerden uzak durmaları, bir öğünde fazla yemek yememeleri özellikle akşamları fazla yağlı yemek yememeleri ve üzerine uzanmamaları gerekmektedir. Yine bunun yanında kahve, alkol tüketimine dikkat edilmeli ve bunlardan kaçınılması gerekir. Sigara tüketimi de bu tarz şikayetlere sebep olduğu için sigara tüketimi de azaltılmalı eğer mümkünse bırakılmalı. Hekimlerin uygulayacağı tedavi yöntemi de yine diyet ve yaşam tarzı değişiklikleridir. Bunun yanında mide asidinin baskılanmasını sağlayan ilaçların kullanılmasını da söylüyoruz” dedi.

"ZAMAN KAYBETMEDEN HEKİME BAŞVURMALILAR"

Uzm. Dr. Beştaş, 55 yaşından sonra bu tip semptomlarla karşılaşanların durumu hafife almaması gerektiğini kaydederek, şunların söyledi:

"55 yaşına kadar bu tarz şikayetleri olmayan, herhangi bir mide ya da yemek borusu ile ilgili şikayeti olmayan hastalar, bu yaştan itibaren özellikle midede yanma, şişkinlik, bulantı gibi şikayetleri aniden yaşamaya başlamışlarsa bu önemli hastalıkların, ülser, gastrit yanında mide kanserinin de belirtisi olabilir. Bu hastaların zaman kaybetmeden hekime başvurmaları önerilmektedir."