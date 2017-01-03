Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Kınık, herkesi kan vermeye, destek olmaya çağırdı. 18-65 yaş arası sağlıklı bireylerin kan verebileceğini söyleyen Kınık, "Erkekler yılda 4, kadınlar 3 kez kan verebilir" dedi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, ülke genelinde kan stoklarının yetersiz olduğunu söyleyerek herkesi kan vermeye çağırdı.Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, kış mevsiminin olumsuzlukları nedeniyle düşük kan vermenin ortaya çıkardığı açığın, acil durum stoklarından karşılandığını belirterek, kan verme çağrısında bulundu. Türkiye genelinde 60 bin olması gereken stok seviyesinin 30 bin civarına düştüğünü açıklayan Kınık, ülkenin bir yıllık kan ihtiyacının 2,5 milyon olduğunu kaydetti.

Kerem Kınık, Türkiye genelindeki 250 kan verme noktasına 18-65 yaş arası sağlık bireyleri beklediklerini söyledi" Erkekler yılda 4 Kadınlar 3 kez kan verebilir" diyen Kınık, daha önce kış mevsiminin olumsuz hava koşulları nedeniyle kan verenlerin azaldığını açıklamıştı.