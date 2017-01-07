Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında 25 Kasım 2008 yılında Erzurum’da İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi’nde hizmet veren ambulans helikopter, dağ, tepe kar, kış ilçe, bayır demeden zorlu arazilere iniş yaparak yaklaşık 2 bin hastayı hastanelere yetiştirdi. Özellikle zaman açısından önem arz eden vakalarda kullanılan ambulans helikopter hizmetinin ücretsiz olduğunu ve çevre illere de gönderildiğini söyleyen söyleyen Erzurum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Serhat Vançelik “Üst düzey sağlık hizmetleri dediğimiz yoğun bakımlar, organ nakilleri veya organ kopmaları sonucu büyük ameliyatların Erzurum’da yapılması planlandığı için bu vakaları Kars, Ağrı, Erzincan, Iğdır, Ardahan gibi illerden merkezimize taşıyoruz” dedi.