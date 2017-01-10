Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Bu durumun melatonin seratonin dengesinden kaynaklandığını ve bizi kilo almaya yönelttiğini söyleyen Emsey Hospital’dan Psikiyatri Uzmanı Uz. Dr. Mirvari Özaltay “Kış aylarında daha fazla melatonin üretilir. Melotonin hormonun artması, serotonin hormonunun azalmasına sebep olur. En yeni araştırmalara göre serotonin azlığı giderek artan açlık hissine ve karbonhidratlara duyulan isteğin artmasına neden olur. Ekmek, makarna, patates ve tatlılar yeteri kadar serotonin ürettiğinden bizi moral bozukluğundan kurtarırlar. Bu sebeple kışın daha çok kilo alırız” dedi.