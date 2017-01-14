Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Sürekli yüksek basınçlı seslere maruz kalmanın işitmeyi bozduğu bildirildi. Özellikle gürültülü ortamda çalışan ve yaşayanların risk altında olduğunu söyleyen İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Meslek Hastalıkları Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Opr. Dr. Mustafa Nafiz Şentürk “Gürültüye bağlı işitme kaybı ilk olarak yüksek frekanslarda ve genellikle eşlik eden bir çınlamayla başladığı için kişiler işitme kaybını fark etmeyebilirler. Kısa dönemde fark edilmeyen bu işitme kaybı ilerleyen zamanlarda diğer frekanslara doğru artarak devam eder. Seksen beş desibel ve üstü gürültü barındıran her yerde bu tehlike vardır. Bağırma sesi 80-90 desibeldir. Bu yüzden gürültülü ortamlarda çalışan kişilerin en azından yılda bir kere düzenli muayenelerinde odyometre testi adı verilen ve odyoloji laboratuvarında gerçekleştirilen işitme testini yaptırmaları çok önemlidir” dedi.