Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu maddeler içinde özellikle bala dikkat çeken Dr. Hallaçoğlu “Arılar bal yaparken bakteri üreten kalıntıları bala bırakırlar. Bu bakteri bebeklerde botulizm denilen zehirlenmelere yol açabilmektedir. Yetişkinlerde sindirim sisteminde zehri önleyen ve bakterilerin çoğalmasını engelleyen faydalı kalıntılar mevcuttur. Bebeklerin sindirim sisteminde bu hücreler gelişmediği için bakterilere karşı bağışıklıkları yoktur. Bu sebeple bu zehirlenme bebeğin sinir sistemini etkiler hatta nadir olarak görülse de ölümle sonuçlanabilmektedir” dedi.