Bu maddeler içinde özellikle bala dikkat çeken Dr. Hallaçoğlu “Arılar bal yaparken bakteri üreten kalıntıları bala bırakırlar. Bu bakteri bebeklerde botulizm denilen zehirlenmelere yol açabilmektedir. Yetişkinlerde sindirim sisteminde zehri önleyen ve bakterilerin çoğalmasını engelleyen faydalı kalıntılar mevcuttur. Bebeklerin sindirim sisteminde bu hücreler gelişmediği için bakterilere karşı bağışıklıkları yoktur. Bu sebeple bu zehirlenme bebeğin sinir sistemini etkiler hatta nadir olarak görülse de ölümle sonuçlanabilmektedir” dedi.
1 yaşından küçük çocuğa bal vermeyin
14.01.2017 - 10:08 | Son Güncelleme: 14.01.2017 - 10:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bebeklerin bağışıklık sisteminin büyüklere göre daha az geliştiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Gül Hallaçoğlu, 1 yaşından küçük çocuklara bal, çilek, kivi, yumurta beyazı, çikolata, kakao gibi alerjen gıdaların verilmemesi gerektiğini söyledi.
Etiketler : bal,bebek,haberler,
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