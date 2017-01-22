Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Gıda Otoritesi (EFSA) tarafından ünlü İtalyan markası Nutella'da kanserojen madde olduğunun açıklanması ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Gıda Bakanlığı bilim kurulu oluşturup inceleme başlatırken tartışmalara Prof. Canan Karatay da katılarak, "Her hastalığın temelinde palm yağı var" dedi.

EFSA, Nutella'nın yapımında kullanılan palmiye yağının 200 derecede ısıtılmasının kansere davetiye çıkarttığını açıklamıştı. Başta İtalya olmak üzere birçok ülkede Nutellalar raflardan indirilmişti. Türkiye'de ise satışlar devam ediyor. Markanın Türkiye Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu "Güvenle yiyin biz gururla satıyoruz" açıklaması yapmıştı. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, palm yağı tartışmalarına ilişkin, "Bu yağ bitkisel ve çok yüksek miktarda omega 6 içerir ve iyi kullanılmadığı zaman bütün hastalıkların temelinde vardır." dedi. Karatay, şöyle konuştu: "Bütün bitkisel yağlı çekirdeklerden elde edilen bu yağlar hemen bozulurlar ve trans yağ meydana gelir. Trans yağlar da başta kanser olmak üzere her türlü hastalığın nedenidir."

YEMEDEN YAPAMIYORLAR

Bu yağın kullanımının çocukları ve yetişkinleri etkilediğini de vurgulayan Karatay, şöyle devam etti: "Çocukların bünyeleri daha hassas ve büyüme çağındalar. Daha fazla kullandıkları, daha fazla sevdikleri için daha da çok sevdirmeye yönlendirildikleri için bütün çocuklar bununla büyümüş durumda. Şimdiki gençlerden 'Ben onu yemeden yapamam' diyen var. 'Her gün bir kavanoz yiyerek büyüdüm' diyenler var. Bütün bunlarda hakikaten kronik/dejeneratif hastalıkların hücresel düzeyde temelinin atılmış olduğunu düşünüyorum." Kaynak: Takvim