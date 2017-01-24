Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Baygınlığın bir hastalık değil, altta yatan bir hastalığın belirtisi olabileceğini söyleyen Acıbadem International Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Egemen Duygu “Mesela bazı kalp hastalıkları sadece tekrar eden bayılma ataklarıyla sinyal verebiliyor. Bu durumda mutlaka kalp kontrolü yaptırmak hayati önem taşıyor” diyor. Özellikle kalp kapak hastalıklarının bayılmayla kendini belli ettiğini anlatan Dr. Egemen ritim bozuklukları ve kalp kası hastalıklarının da bayılma ile kendini ortaya koyabileceğini hatırlatıyor.