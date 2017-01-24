Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Tuğçe Fafal, kışın tüketilen adaçayı ve ıhlamur gibi bitkilerin kaynatıldığında etkisini kaybettiğini, uzun süreli ve yanlış kullanımda ise “hormonal dengesizlik” gibi yan etkilere sebep olabileceğini söyledi. Ada çayının aşırı ve yanlış kullanımında özellikle erkeklerde hormonal dengesizliklerin görüldüğünü vurgulayan Fafal, kış çaylarının günde en fazla 2-3 bardak tüketilmesi gerektiğini, aksi durumda yan etkilerinin de artabileceğini dile getirdi. AA