Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kireçlenme hakkında bilgiler veren Dr. Bektöre, “Artroz en sık görülen mafsal hastalıklarından biridir. Artroz, yani kireçlenmenin ileri yaşlarda görünme olasılığı çok yüksektir. Kireçlenmenin en temel nedeni ileri yaş, cinsiyet, mafsallardaki anatomik bozukluklar, mafsal travmaları ve aşırı kilodur. Kemikteki ve kıkırdaktaki bozukluklar mafsal kapsülünün ve bağların gerilmesi ağrı nedeni oluşturmaktadır” dedi.

Kireçlenme belirtilerinin neler olduğuna değinen Dr. Yalkın Bektöre, “En önemli belirtisi mafsallardaki hareket kısıtlılığı ve ağrıdır. Bunun yanı sıra uzun süre bir yerde oturduktan sonra kalkıldığında mafsalda tutukluk, elinizi mafsal üzerine koyduğunuzda kıtırtı sesidir. En çok görülen mafsallar yüke en çok maruz kalan mafsallardır. Bunun da başında diz, kalça mafsalları, ayak parmağı ile birinci tarak kemiği arasındaki mafsaldaki kireçlenmeler ve el parmak mafsallarındaki kireçlenmelerdir"dedi.



NASIL TEDAVİ EDİLİYOR?



Tedavide amacın öncelikle ağrının giderilmesi, mafsal hareketlerindeki limitasyonun azaltılması, hastalık ilerleyişinin yavaşlatılması olduğunu söyleyen Bekötöre, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tedavi yöntemi olarak ağrı kesici ilaçlar kullanıldığı gibi, egzersizler, fizik tedavilerin de yararı olmaktadır. Bunun yanında yapılan enjeksiyonların yararları görülebilir. Her şeye rağmen hastalığın ilerlemesi durdurulamaz ve ilerlemesi artarsa yapılacak tedavi cerrahidir, protez ameliyatlarıdır.”