Tedavi metodu olarak 5 bin yıldır kullanılan ses masajı, el yapımı ses çanaklarının, bedenin farklı bölgelerine gönderdiği ses frekanslarıyla yapılıyor. Günümüzde ise stresle mücadelede kullanılıyor. Ses masajı uzmanı Sırma Belin, Osmanlı döneminde de uygulanan metodun, öz güven duygusunu geliştirdiğini söylüyor. Masajın insanı stres, korku, kaygı gibi duygulardan arındırdığını kaydeden Belin “Sesle tedavi; stresle baş etmeyi kolaylaştırıyor. Uykusuzluğa da iyi geliyor. Yenilenmeyi, enerjik olmayı sağlar ve motivasyonu artırır” dedi. Tedavinin ağrılara da iyi geldiğini aktaran Belin, tansiyon, tiroit hormonu ve felçli uzuvların tedavisinde de etkili olduğunu vurguladı. İSTANBUL
Strese sesli tedavi
26.01.2017 - 06:38 | Son Güncelleme: 26.01.2017 - 06:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uykusuzluğa karşı birebir olan masaj, hem vücudu yeniliyor hem de motivasyonu artırıyor.
Etiketler : Uykusuzluk,
441366 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/441366.aspx
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