Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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İngiltere’de Londra King’s Kolejinde yapılan çalışmada, araştırmacılar dişteki canlı kök hücreleri harekete geçirerek çürüklerde düzeltme sürecini hızlandırmayı başardı ve dişin kendi kendini tedavi edebilmesini sağladı. Konuyla ilgili değerlendirme yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Arş. Gör. Dt. Sevda Öztürk “Çalışmada ilaç biyolojik olarak çözünebilen bir sünger vasıtasıyla diş çukuruna yerleştirildi ve daha sonra üzeri kapatıldı. Yeni yöntemde süngerin yerleştirildiği çürük bölge minerallerle doldu. Böylece dolgu yapmaya gerek kalmadı” dedi.