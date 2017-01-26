Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Göziçi mercek teknolojisindeki en son gelişmenin üç odaklı akıllı lensler olduğunu ve bu lensler sayesinde görmenin doğal görmeye yakın hâle geldiğini söyleyen Özel Veni Vidi Göz Sağlığı Grubu Medikal Direktörü Op. Dr. Ertan Sunay “Tek odaklı lenslerde ameliyat sonrasında gözlük kullanmak şarttır. Son yıllarda hem uzağı hem de yakını görmeyi sağlayan modern lensler kullanılmaya başlandı. Ancak bu sefer de orta mesafeyi görmek sorun hâline geldi. Son teknoloji olan üç odaklı akıllı lensler sayesinde artık hem uzak hem yakın hem de ara mesafeler son derece net görülüyor. Ayrıcı ışık saçılmaları da engelleniyor” dedi.