Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Kışın ‘bağışıklık güçlendirici’ beslenmede kuru baklagillerin ilk sıralarda yer aldığını söyleyen Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz “Kuru fasulye, mercimek, nohut, bakla, barbunya, börülce gibi besinlerin kış aylarında düzenli olarak tüketilmesi nezle ve gripten korur” dedi. Hastalıklara karşı direnç gösterebilmek için bağışıklık sisteminin desteklenmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Gündüz, kurubaklagillerde ihtiyaç duyulan vitamin ve minerallerden demir, E vitamini, magnezyum ve potasyumun yer aldığını belirtti.