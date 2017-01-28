Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, antibiyotiklerin yanlış ve gereğinden fazla kullanımının dirençli süper bakterilerin oluşmasına yol açtığını söyledi. Grip ve benzeri hastalıkların sebebinin virüsler olduğunu kaydeden Yılancıoğlu “Virüsler antibiyotiklerden etkilenmez, kullanılan gereksiz antibiyotikler yalnızca iyi bakterileri öldürerek kişiyi daha farklı hastalıklara açık hâle getirir” ikazında bulunuyor.