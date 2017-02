Türkiye Gazetesi

Fit olmak ve bikiniyi özgürce giymek isteyenler öncelikle fazla kilolarına veda etmesi gerektiğini anlatan Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, kilo vermeye yardımcı olan besinlerden bazılarını şöyle sıraladı:“Pancar; A,B,C ve P vitaminleri bakımından zengin olan kırmızı pancar,bileşiminde bulunan ve radyoaktif bir eleman olan rubidyumun sindirim üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.Kırmızı pancarın içeriğinde fosfor, demir, bakır, potasyum, magnezyum, kalsiyum, brom, çinko ve manganez de mevcuttur.Bu besin kan yapımına yardımcı olur ve beta karoten ve folat bakımından zengin yapısıyla bağışıklık sistemini güçlendirir. Demir eksikliği olanlar için de kırmızı pancar önemli bir sebzedir.Pancardaki kalori oranı oldukça düşüktür ve yüksek oranda lif içerdiğinden daha fazla tokluk hissi verir. Bu da kilo almanıza sebep olabilen yiyeceklerden daha az tüketmenizi sağlar.

Kaju; Kaju fıstığı, B1, E vitamini, magnezyum, potasyum, fosfor mineralleri açısından zengin bir besindir. Doğru miktarda tüketildiğinde kilo aldırır düşüncesinin aksine, yağ yakımını hızlandırması ile kilo verdirici özelliğe sahiptir. Kaju içerdiği sağlıklı yağlar sayesinde, yağ yakımını hızlandırmaktadır.Metabolizmayı hızlandıran bu besin beyin ve sinir sistemi performansını da artırır.Chia Tohumu; İçeriğinde protein, yağ, lif ve omega 3 vardır. Hatta omega 3 bakımından en zengin besin kaynaklarından biridir. Bu besin uzun süre tokluk hissi sağlayacağı için zayıflamaya yardımcı olur. C vitamini açısından portakaldan bile zengindir.İçeriğindeki bulunan kalsiyum sayesinde kemik sağlığı için çok faydalıdır. Chia Tohumları 2 bardak süt kadar kalsiyum sahibidir. Kolestrol içermez.Tüketim miktarı için beslenme ve diyet uzmanına danışılmasında fayda vardır.

Nohut; Nohut A, C, K, B6, B12 ve E vitaminleri içermektedir. Özellikle A vitamini açısından oldukça zengindir.Lif oranı yüksek olan nohut tokluk hissini vermesi nedeniyle kilo düşmanıdır.Lifler ayrıca başta kolon kanseri olmak üzere sindirim sistemini ve bağırsakları tehdit eden kolon kanserine yakalanma riskini azaltabilir.Nohut pişirirken içerisine katacağınız baharat sayesinde metabolizmanızı da hızlandırabilirsiniz. Özellikle kırmızı pul biber kullanmanızda fayda var.Bezelye; Bu besin C vitamini, K vitamini, manganez, lif, folat ve tiamin çok iyi bir kaynağıdır. İçeriğinde ayrıca A vitamini, fosfor, B6 vitamini, protein, magnezyum, riboflovin (B2 vitamini), bakır, demir, çinko ve potasyum vardır.Bezelye yavaş sindirilen lifleri içerir ve doygunluk hissini artırır.Kabızlığı önler ve kalp damar sistemini korur.Kandaki kötü kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcıdır. Bezelye, günlük diyette yer alması gereken önemli bir besindir.Mango; İçerdiği vitaminler nedeniyle sinirler, cilt ve saçlar için çok yararlıdır. Mangopotasyum, lif ve kuvvetli bir anti-oksidan deposudur. A vitamini, C vitamini, E vitamini içerir. Kanı temizler, olgunlaşmış mango oldukça faydalıdır.Kan şekeri seviyesini sabit tutar.Tokluk hissini etkileyen leptini düzenler. Metabolizmayı hızlandıran mango aynı zamanda yağ yakımını da hızlandırır.”