Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışanların 7 gün 24 saat ulaşılabilir olmasını sağlayan cihazlar sayesinde iş ve özel hayat dengesini kurmak günümüzde oldukça zordur. Yapılan araştırmalara göre bu dengeyi sağlamak mutluluk ve iş tatmininde, maaş veya mevkiden daha etkili olmaktadır. İşinize ve çalışma koşullarınıza göre çok fazla şeyi değiştirmek elinizden gelmese de ufak dokunuşlar daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir.

Teknolojiden Uzaklaşmak



Akıllı telefonunuzu kapatın, bilgisayarınızı fişten çekin. Sürekli gelen mesajlardan ve güncellemelerden kendinizi uzaklaştırmak, özgürlük hissi sağlayacaktır. Ekim 2009’da yapılan bir araştırmaya göre haftanın sadece bir akşamı e-mailleri ve mesajları kontrol etmemek, kişilerin işteki durumları hakkında daha mutlu ve motive olmalarına yardımcı olmuştur. Akşamın hangi saatlerinin bunun için uygun olduğuna karar verin ve her gün en az yarım saat boyunca teknolojiden kendinizi uzaklaştırın.

Boş Zaman Planlayın



Beklentileri karşılamak için sürekli kendi zamanınızdan feragat etmeniz kendinizi tükenmiş bir halde bulmanıza sebep olabilir. Eğer takviminize işaretlerseniz gerekli boş zamanları değerlendirmeniz daha kolay olacaktır. Her hafta işle kesinlikle ilgilenmeyeceğiniz zamanları belirleyin ve kendi kurallarınıza uyun. Günde 15-20 dakika bile ayırabilseniz, bu ruh halinizde değişiklik oluşturacaktır.

Hayır Demeyi Öğrenin



İşteki yeni projelere hayır demeniz mümkün olmasa bile, iş ve özel hayat dengesini kurmak için iş sonrası vaktinizle ilgili hayır demeyi öğrenin. Boş zamanınız değerlidir ve bu zamanları sizi mutlu edecek, kendinizi geliştirecek şeylere ayırmanız gerekir. Belki sizi pek de mutlu etmeyecek bir etkinliğe, ya da gönüllü olunması gereken bir projeye evet demek mecburiyetinde kalıyor olabilirsiniz. Hayır demeyi öğrenin veya evet demeden önce meselenin ne kadar mecburi olduğunu değerlendirin.

Hafta Sonu İşlerini Yayın



Eğer hafta içi çok yoğun çalışıyorsanız, yapmanız gereken bütün görevler hafta sonuna birikebilir. Bu durumda boş günleriniz de çalışmaktan farklı geçmez. Yapmanız gerekenleri azar azar hafta içi günlere, akşamlara sıkıştırmaya çalışın. Böylece hafta sonunda kendinize daha çok vakit ayırabilirsiniz.

Meditasyon Yapın



Gün içinde daha fazla iş yapmak için saatleri uzatamazsınız ama saatleri daha verimli değerlendirebilir ve bu saatlerde daha az stresli olabilirsiniz. Meditasyon kişilerin daha uzun süreler boyunca konsantre olmasına yardımcı olur, daha üretken çalışmayı sağlar ve işle alakalı stresin daha az yaşanmasını destekleyebilir. Eğer gün içinde daha efektif hissederseniz, daha kısa sürede daha çok iş yaparsınız ve kendinize daha çok zaman ayırabilirsiniz. Üstelik hata yapma ihtimaliniz düşünce, bunları düzeltmek için gereken zamanı da kurtarmış olursunuz.

Anlaşma Yapın



Yeni bir işe girerken, ya da yıllık değerlendirme toplantılarında sadece para konuşmayın, tatil ve izin günlerinizi de konuşun. Uzaktan çalışmak, daha esnek saatlerde çalışmak ve diğer unsurları değerlendirin. Şirketin bu tip konularla ilgili prensiplerini öğrenin. Ayrıca internette şirketi araştırmak da, sormanıza gerek kalmadan bu konularla ilgili önemli bilgiler edinmenizi sağlayabilir.

Görevlerinizi Devredin



Bazı problemler gerçekten de parayla çözülebilir. Yardım alabileceğiniz bazı görevleri başkalarına yaptırıp sizin omuzlarınızdaki yükün azalmasını sağlayabilirsiniz. İş ve özel hayat dengesini daha iyi sağlamak için market alışverişinizi internet üzerinden yapabilir, yarım gün bile olsa temizlik için profesyonel hizmet alabilir veya bahçe işlerinizi yaptırabilirsiniz. Özellikle yeni internet hizmetleriyle hemen hemen tüm hizmetlerle ilgili fiyat teklifi almak mümkündür.

Kendinizi Değerli Kılın



İş yerinde sınırlarınızı belirlemeden önce kendinizi vazgeçilmez kılın. O kadar iyi iş çıkarın ki sizsiz devam edilemeyeceğini düşünsünler. Bundan sonra son derece net, sakin ve direkt bir şekilde sağlıklı ve üretken çalışmak için kendi koşullarınızı belirtin. Çalışma sürenizi kısaltmak veya bir saatten sonra iş düşünmemekle ilgili mantıklı önerilerinizi sunun. Eğer işteki pozisyonunuz bu gibi önerilerle tehlikeye girecek gibiyse, sizin değerlerinizle daha uyumlu yeni bir iş arama vakti gelmiş olabilir.