Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Tarçınlı sütün kan şekeri dengesini sağladığını biliyorduk. Ancak son dönemdeki bilgiler bu müthiş ikilinin kansere karşı da koruyucu etkisinin olduğunu ortaya koyuyor. İçine tarçın eklenen sütün protein, karbonhidrat, kalsiyum, fosfor, potasyum, çinko, A-B-D-E ve K vitaminleri ile kanserin önlenmesine yardımcı olduğunu söyleyen Beslenme Uzmanı Nilay Keçeci Arpacı “Sütün içeriğindeki vitaminler ile mide, meme, kolon ve yumurtalık kanserine yakalanma riskini azaltır.. İçerdiği E vitamini ile hücrelere zarar veren maddelere karşı savaşır. En güçlü antioksidanlar biri olan tarçın, vücudu serbest radikallerin zararlarından korur. Yapılan bazı araştırmalar tarçının kanser hücrelerine karşı toksik etki göstererek ölmelerini sağladığını gösteriyor” dedi.