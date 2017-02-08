Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu soğuk havalarda metabolizmanın yavaşlamasıyla birlikte havanın erken kararması, yağışlı günler bizi hareketsizliğe doğru götürüyor. Tüm bunlar hazır gıdalara, atıştırmalıklara doğru itiyor gibi görünse de aslında kışı sağlıklı ve dengeli beslenerek geçirmek çok da zor değil. Bunun için neler yapabileceğimizden bahsedecek olursak, öncelikle kış besinlerini doğru seçmeliyiz.



Sağlıklı ve dengeli beslenmenin yanı sıra, spor ve egzersiz, vücudun sağlıklı çalışmasının garantisidir. Spor yaparken performansın değerlendirilmesi için, vücut yağ ve kas kitlesi ölçümlerinin tespit edilmesi ve belirli aralıklarla değerlendirilmesi önemlidir. Günümüzde Tartı’nın Tanita vücut analiz ekipmanları ile çok kolay bir şekilde bu değerlendirmeyi yapmak mümkündür. Üstelik bu ekipmanlar vücut yağ ve kas kitlesi değerlerinin yanı sıra kişinin beden kitle indeksi, fiziksel aktivite derecesi, günlük alınması gereken kalori miktarı ve metabolizma yaşı gibi birçok değeri de saptayarak hedefe ulaşmak için yol gösterici olmaktadır.



Hepinizin bildiği gibi kışın C vitamini ağırlıklı beslenmek önemlidir. Sebebi; C vitamini savunma sisteminde önemli bir yeri olmasıyla birlikte aynı zamanda vücuttan zararlı maddelerin atılmasını sağlar. Kuşburnu, yeşilbiber, maydanoz, tere, roka, karnabahar, ıspanak, portakal, limon, mandalina, çilek, böğürtlen, lahana, marul, asma yaprağı gibi yeşil yapraklı sebzeler zengin kaynaklarıdır. Bu besinleri taze olarak tüketmek, bekletmemek, kayıpları önlemek açısından önemlidir.



Bağışıklık Sistemim İçin Ne Yapmalıyım?

· Ara öğünlerinizde mevsim meyveleri ile birlikte yoğurt, ayran veya kefir tercih edin.

· Çay, kahve yerine; kuşburnu, böğürtlen, ıhlamur gibi bitki çaylarını tercih edin.

· Çinekop, istavrit, levrek, çipura, hamsi gibi mevsim balıklarını haftada en az 2 kere tüketmeye özen gösterin.

· Salatalarınızda limonu tüketmeden hemen önce kullanın.

· Soğuk havalarda su içme isteği azalacağından sıvı alımına ve su içeriği yüksek sebze, meyveleri tüketmeye özen gösterin.

