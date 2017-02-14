Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hapşırmanın basit bir hareket olmadığını söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihangül Can Sevil, hapşırığı tutmanın çok tehlikeli olduğunu belirterek “Hapşırma esnasında vücudumuzdaki basınç çok fazla olduğu için hapşırma hissi geldiğinde ağzınızı tamamen kapatır ve nefesinizi tutarsanız akciğerleriniz yırtılabilir. Oluşan basınç beyin kanaması ya da kalp krizine sebep olabilir.

Ard arda şiddetli hapşırdığınızda bayılabilirsiniz. Bu yüzden elinizdeki mendili burnunuza ve ağzınıza çok fazla bastırmadan hapşırmalısınız” dedi.

