Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zİyneti Kocabıyık

Yaz yaklaşırken, kilolu olduğunu düşünenleri yine bir zayıflama telaşı aldı. Zaman daraldıkça kısa sürede fazla kilo verdiren şok diyet tarifleri medyada paylaşılmaya başladı. Ancak uzmanlar, şok diyetlerin başta karaciğer olmak üzere vücudun tüm organlarına zarar verdiği konusunda uyarıda bulunuyorlar. Hızlı kilo vermenin karaciğer kanserine zemin hazırlayan karaciğer yağlanmasına yol açtığını söyleyen Acıbadem Altunizade Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Nurdan Tözün “Şok diyetler karaciğer, kalp ve böbreklere zarar verirken ölüme bile yol açabiliyor. Üstelik hızlı, ani kilo kaybı sanılanın aksine yağlardan kurtarmıyor, bilakis karaciğere yağ asidi akımını artırarak kendi başına karaciğer yağlanmasına yol açabiliyor” dedi.

Vücudun arıtma tesisi olarak anılan ve karaciğeri bozan en önemli etkinin yağlanma olduğunu anlatan Prof. Dr. Tözün, her 4 yetişkinden birinde görülen ve bütün dünyada giderek yaygınlaşan karaciğer yağlanmasının siroz ve karaciğer kanseri gibi çok tehlikeli hastalıklara sebep olduğunu söyledi. Karaciğer yağlanmasının en önemli sebeplerinden birinin şişmanlık olduğuna işaret eden Prof. Dr. Tözün, kilo vermenin karaciğeri de koruduğunu belirterek “Mevcut kilomuzda yüzde 3 oranında bir azalma bile, karaciğer yağlanmasının yüzde 35- 100 arasında gerilemesini sağlıyor. Yüzde 10 oranında kilo kaybı ise karaciğerde oluşmuş bağ dokusunu bile geriletiyor. Ancak, kısa sürede kilo kaybına sebep olan diyetlerden uzak durulması gerekiyor. Çünkü şok diyet yapıp kilo verdiğinizi düşünürken karaciğerdeki glikojen depoları azalıyor. Tekrar normal beslenmemize döndüğümüzde karaciğer ekstra güç harcayarak bu depoları yenilemeye çalışıyor. Sık sık şok diyet yapıyorsanız karaciğeriniz bu duruma daha fazla dayanamayabilir ve karaciğer yağlanması oluşabilir” dedi.

Günde 1 fincan şekeRsiz kahve için

Kahvenin karaciğer yağlanmasını engellediğini söyleyen Prof. Dr. Nurdan Tözün “Yapılan çalışmalar kahvenin; içerdiği kafeol, kafestol, karweol, polifenol ve melanoid gibi antioksidan ve iltihabı önleyici maddeler sayesinde karaciğerde yağlanma ve karaciğer hasarına iyi geldiğini, siroz hatta karaciğer kanserini önlediğini ortaya koyuyor. Araştırmalar, 5 yıldan fazla düzenli kahve içen ve yağlı karaciğeri olan

kişilerde, içmeyenlere göre hem

karaciğer enzimleri daha düşük

olduğunu gösteriyor” dedi.

Patrona destek

Karaciğerin kendi kendini yenileyebilme kabiliyetine sahip bir organ olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Nurdan Tözün, sağlığın patronu olan bu organa yenilenmesinde yardımcı olabilmek için yapılması gerekenleri şöyle anlattı:

¥ Şekerli yiyecek ve içecekleri tüketmekten kaçının

¥ Her gün en az 45 dakika tempolu yürüyün

¥ Şekerinizi ve tansiyonunuzu kontrol altında tutun

¥ İdeal kiloda kalın ve sık sık kilo alıp vermeyin

¥ Sofradan doymadan kalkın

¥ Hayvansal yağları,

salam sucuk gibi işlenmiş

et ürünlerini daha az tüketin; aşırı karbonhidrattan kaçının

¥ Bilinçsiz olarak kullanılan bitzarar verebileceğini unutmayın..

¥ Merdiven altında üretilip satılan kozmetikleri kullanmayın